Ferragosto da record all’Alpet Balma: 15mila persone per il concerto sinfonico tra musica, montagna e simboli olimpici [LE FOTO]

Il sole di Ferragosto illumina l’Alpet Balma di Prato Nevoso, nel comune di Frabosa Sottana, trasformata in un anfiteatro naturale affacciato sulle Alpi Liguri. Sul prato, coperte, cappelli di paglia, zaini e sorrisi compongono un mosaico di colori, mentre migliaia di persone si lasciano avvolgere dalle note dell’Orchestra Bartolomeo Bruni di Cuneo. L’atmosfera è festosa e carica di attesa: gli organizzatori sorridono, convinti di un afflusso da primato.

La 45ª edizione del Concerto Sinfonico di Ferragosto, appuntamento simbolo dell’estate piemontese e tra i più attesi in Italia, si è aperta con un gesto dal forte valore simbolico: Stefania Belmondo, leggenda olimpica e ultima tedofora a Torino 2006, ha idealmente “passato il testimone” alle montagne che ospiteranno Milano-Cortina 2026, unendo il passato recente ai Giochi del futuro.

Poi, la magia della musica. Diretta dal maestro Andrea Oddone, l’Orchestra ha proposto un programma interamente dedicato alle colonne sonore di John Williams: da Superman a Harry Potter, da Schindler’s List a Star Wars. L’aria fresca dopo le piogge della vigilia e il cielo limpido hanno amplificato suono ed emozioni, con un colpo d’occhio che resterà nella memoria.

Il pubblico, stimato in circa 15mila presenze, è salito a piedi lungo le strade bianche dal Prel e dalla Baita del Verde, oppure con la telecabina panoramica La Rossa. In un’ottica di accessibilità, i volontari di Discesa Liberi hanno assistito le persone con disabilità durante salita e discesa, garantendo comfort e sicurezza.

Nato nel 1981, l’evento è organizzato dalla Cabina di Regia che riunisce Regione Piemonte, Fondazione CRC, Camera di Commercio di Cuneo, Provincia di Cuneo e ATL del Cuneese, con il supporto di RAI e Prato Nevoso Spa. Grazie allo Speciale TGR Piemonte, il concerto è andato in diretta nazionale su Rai 3 e in differita su Rai Italia, raggiungendo 174 Paesi.

“Quando la cultura incontra la montagna, nasce un palcoscenico naturale capace di parlare al mondo. Il Concerto di Ferragosto dimostra come arte e paesaggio possano diventare motori di attrazione, emozione e sviluppo per le nostre vallate”, commenta l’assessore regionale allo Sviluppo e Promozione della Montagna Marco Gallo.

L'attesa e gli arrivi