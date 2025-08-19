“Limone Piemonte, Passato e Presente”: un viaggio iconografico tra memoria, paesaggio e identità [FOTO]

“Limone Piemonte, passato e presente”, curata da Simona Repetto, è un’esposizione che, attraverso manifesti, fotografie d’epoca, ricordi orali e reinterpretazioni contemporanee, accompagna il visitatore in un percorso emozionale tra il volto alpino di ieri e la vitalità turistica di oggi.



Il progetto, nato dal desiderio di far dialogare generazioni e stagioni della montagna, restituisce al pubblico le immagini della storica seggiovia del Cross, le giornate di Coppa del Mondo, le passeggiate tra le borgate e le suggestioni ferroviarie del Colle di Tenda. Un intreccio di storie locali e memoria collettiva, rese vive da una narrazione iconografica in costante equilibrio tra il reale e il poetico.

La mostra è aperta al pubblico tutti i giorni fino al 31 agosto e nei fine settimana di settembre presso la *Sala Esposizioni* del New Grand Palais Excelsior di Limone Piemonte, con ingresso libero.



L’esposizione ha avuto il piacere e l’onore di accogliere il famoso attore Enrico Beruschi, presente in città per un breve soggiorno e per partecipare alla rassegna Libri da Gustare.

L'attore accompagnato dal direttore artistico della rassegna letteraria Claudio Porchia, con grande interese ha visitato la mostra, manifestando vivo apprezzamento e complimentandosi per il valore umano e culturale del progetto.



Il progetto è stato ideato da Beppe Carlevaris proprietario del New Grand Palais Excelsior, e realizzato anche grazie al prezioso sostegno del Comune di Limone Piemonte e del gruppo della Baia di Limone.