Calcio, inizio spumeggiante e con tanti goal al torneo “Alba dei campioni” Under 16

Sono iniziate oggi, mercoledì 27 agosto, le gare della 4a edizione del torneo di calcio riservato alla categoria Under 16 intitolato “Alba dei Campioni”.

A rompere il ghiaccio nelle gare della mattinata sono state il Napoli che ha battuto l’Inter 2-0 sul terreno dell’Augusto Manzo di Alba, il Milan, che ha prevalso sulla Cremonese al Paschiero di Cuneo 3-0 e l’Atalanta, che sul campo di Madonna dell’Olmo ha travolto il Catanzaro 5-0.

Nel pomeriggio ad Alba la Lazio ha battuto 3-0 il Napoli, mentre le gare di Cuneo hanno visto il Torino prevalere 3-2 sulla Cremonese e il Catanzaro battere 1-0 la Juventus.

Il prestigioso torneo, organizzato dalla Fondazione “Vialli e Mauro” in collaborazione con Alba dei Campioni S.S.D.A.R.L. e con il supporto di Albese 1917 vede in campo le formazioni dei giovani talenti di AC Milan, Atalanta BC, FC Internazionale, Juventus FC, SS Lazio, SSC Napoli, Torino FC, U.S. Cremonese e U.S. Catanzaro 1929.

La manifestazione è patrocinata e supportata dai Comuni di Alba e di Cuneo con il contributo della Fondazione CRC.

(Da sinistra: Valter Fantino Ass Sport Cuneo, Marco Parolo All Milan ex giocatore di serie A e Nazionale, Daniele Sobrero Cons Regione Piemonte, Patrizia Manassero Sindaca Cuneo, Leonardo Prunotto Pres Alba dei Campioni ssd, Andrea Gardoni all Cremonese e Riccardo Vialli)

L’evento nasce per promuovere i valori intrinsechi dello sport e dello sport giovanile in particolare, quali spirito di squadra, rispetto e lealtà e, al contempo, di promuovere una raccolta fondi a favore della ricerca. In particolare, il torneo Alba dei Campioni contribuirà alle attività della Fondazione Vialli e Mauro a sostegno della Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro in favore dell’Istituto di Candiolo – IRCSS, centro specializzato nel trattamento delle patologie oncologiche, ultima delle quali l’acquisto di nuovi endoscopi per un importante passo avanti nell’endoscopia digestiva oncologica.

Le 9 squadre impegnate sono suddivise in 3 gironi all’italiana e si affrontano, nelle giornate di mercoledì 27 e giovedì 28 agosto, in gare da 60 minuti (2 tempi da 30’). Accedono alle semifinali le prime classificate dei tre gironi e la miglior seconda. Il sorteggio degli abbinamenti delle semifinali si svolgerà nella giornata del 28 agosto alle ore 19.30. Le semifinali, in programma venerdì 29 agosto alle 16.30 e alle 18.45, e la finale, prevista per sabato 30 agosto alle ore 17.00, si disputeranno in gare da 80’ (2 tempi da 40’). Semifinali e finale si giocheranno nello stadio “Augusto Manzo” di San Cassiano.

L’accesso alle gare, libero per gli Under 14, prevede una donazione – cash o attraverso Satispay – dell’importo minimo di 5 euro.

Il calendario della fase a gironi:

Mercoledì 27 agosto 2025

Ore 10.30 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SSC NAPOLI-FC INTERNAZIONALE;

Ore 10.30 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: US CREMONESE-AC MILAN;

Ore 10.30 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): US CATANZARO 1929-ATALANTA BC;

Ore 18 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: SS LAZIO-SSC NAPOLI;

Ore 18 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: TORINO FC-US CREMONESE;

Ore 18 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): JUVENTUS FC-US CATANZARO 1929.

Giovedì 28 agosto 2025

Ore 10 - stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba: FC INTERNAZIONALE-SS LAZIO;

Ore 10 - stadio comunale “Fratelli Paschiero” di Cuneo: AC MILAN-TORINO FC;

Ore 10 - stadio campo sportivo Madonna dell’Olmo (Cuneo): ATALANTA BC-JUVENTUS FC.

Semifinale 1 venerdì 29 agosto alle ore 16.30 stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba.

Semifinale 2 venerdì 29 agosto alle ore 18.45 stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba.

Finalissima sabato 30 agosto alle ore 17 stadio “Augusto Manzo” località San Cassiano di Alba.