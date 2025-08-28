Fossano, tanta bellezza e pubblico: Beatrice Bo è “Miss Piemonte 2025”, l’elezione durante la prestigiosa finale regionale di “Miss Italia” [FOTOGALLERY e VIDEO]

Una bella cornice di pubblico, ma soprattutto le grandi protagoniste della serata: 39 ragazze in passerella ieri sera all’Auditorium della Musica “Italo Calvino” di Fossano per la finalissima di “Miss Italia Piemonte e Valle D’Aosta 2025”.

In occasione della serata condotta da “Miss Piemonte 2024” Francesca Spinelli e dall’attore, conduttore e doppiatore Andrea Beltramo, a vincere la fascia di Miss Piemonte 2025 Beatrice Bo, 21 anni di Brandizzo, campionessa di tennis e istruttrice, nonché modella. Sogna il cinema e la corona di Miss Italia. Riuscirà nell’intento di ottenere anche lei il titolo che fu della corregionale, la cerverese Francesca Bergesio, con “Miss Italia 2023”?

Miss Valle D’Aosta 2025 è invece la bionda Alicya Ferrero, 19 anni di Borgaro Torinese. Studentessa universitaria di Moda e Cultura d’impresa, modella e anche lei ambisce ad entrare nel mondo dello spettacolo e TV fiction, in particolare entrare con un ruolo da protagonista.

Oltre alle due sfilate valevoli per il voto della ricca giuria presente (una in abiti da sera), le ragazze sono state protagoniste di un defilé sulle note di un musical dei “meravigliosi anni’ 70”, creando coinvolgimento anche del pubblico che, sotto la regia musicale di Tony Brera, ballava a ritmo dei Village People. Tutte le ragazze avevano un outfit “ad hoc” creato da loro.

Presidente di giuria della manifestazione il sindaco fossanese Dario Tallone, presenti anche il primo cittadino di Barbaresco Mario Zoppi e il vice sindaco di Cannobio Mauro Cavalli. Ospiti i migliori consulenti d’immagine d’Italia Fabrizio Adragna e Alberto Laurenzio.

Mirella Rocca è ancora quest’anno alla guida di Miss Italia Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta, l’unica donna ad avere tre regioni.

“È stata un’edizione bellissima con delle ragazze splendide e motivate, ma anche determinate ad arrivare fino in fondo, abbiamo avuto tappe da 50 ragazze e per me è un grande orgoglio, perché Miss Italia è un percorso di crescita per tutte le ragazze che, arrivano agli inizi senza esperienza per poi ritrovarsi protagoniste di veri e propri spettacoli meravigliosi, si mettono in gioco ed io formandoli apprezzo molto questa loro forza e voglia di imparare ad essere determinate fino in fondo”.

Le 12 finaliste vincitrici dei vari titoli regionali:

Miss Piemonte 2025 Beatrice Bo (di diritto alla finalissima nazionale)

Miss Valle D’Aosta 2025 Alicya Ferrero (di diritto alla finalissima nazionale)

Miss Rocchetta Bellezza 2025 Vanessa Pillitteri (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Eleganza 2025 Alessia Hoxa (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Sorriso 2025 Giorgia Riondino (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Cinema 2025 Sofya Charrier (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Sport Givova 2025 Rebecca Avattaneo (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Social Piemonte Valle D’Aosta 2025 Valentina Sofia Vicari (di diritto alla finalissima nazionale)

Miss Torino 2025 Giorgia Centola (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Mont Blanc 2025 Beatrice Boaglio (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Framesi 2025 Beatrice Sartori (ammessa alle pre-finale nazionale)

Miss Miluna 2025 Martina Peretti (ammessa alle pre-finale nazionale)