Meno di due mesi alla Grande Maratona delle Langhe: le iscrizioni proseguono a buon ritmo

Mancano ormai meno di due mesi e proseguono a buon ritmo le iscrizioni alla sedicesima edizione della spettacolare Ecomaratona del Barbaresco e del Tartufo Bianco d'Alba in programma domenica 26 ottobre 2025. Hanno già inviato la loro adesioni partecipanti provenienti da Danimarca, Svezia, Norvegia, Svizzera, Olanda, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Giappone, oltre che da dieci regioni italiane.

Tra di loro, anche iscrizioni eccellenti con ambizioni di vittoria. La gara è inserita nel calendario nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera e si svolge durante la Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d'Alba.

La Grande Maratona delle Langhe è patrocinata dalla Regione Piemonte, e organizzata in accordo con i Comuni interessati di Alba, Barbaresco, Neive e Treiso, prenderà il via ai piedi del Duomo di Alba, riproponendo ai partecipanti gli apprezzati servizi, pacchi gara, ristoro finale delle scorse edizioni

Tutti i percorsi podistici sono disegnati nel verde delle meravigliose colline circostanti, ideali per la pratica della corsa al cospetto di due lunghe distanze che caratterizzano questa gara di 42 e 21 Km per atleti agonisti.

Il programma ripropone inoltre la coinvolgente Relay Marathon 42K, una staffetta in team di 4 partecipanti, anche non tesserati.

Completano l'offerta outdoor anche due interessanti camminate.

Per chi vuole vivere un'esperienza più completa, è prevista l'opzione del pranzo finale Piemonte in tavola, notoriamente molto gradito, da scegliere al momento dell'iscrizione.

E' previsto un numero massimo di partecipanti, chi fosse interessato è invitato a non tardare, le iscrizioni potrebbero essere chiuse anzitempo.

Per iscrizioni entro il 31 agosto le quote sono agevolate.