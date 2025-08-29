Borgo San Dalmazzo, Chiesa Nuova: parte la petizione contro il volume delle campane

Un residente di Borgo San Dalmazzo, che vive nelle immediate vicinanze della Chiesa Nuova di Gesù Lavoratore, ha lanciato una petizione per chiedere la riduzione del volume delle campane e la modifica degli orari dei rintocchi, in quanto causa di disagi per il suono troppo alto.

"Ho due bambine piccole che vengono regolarmente svegliate dalle campane, a volte addirittura piangono dal rumore assordante", spiega il promotore della petizione. "Io stesso mi sveglio sempre alle 7 del mattino a causa del suono incessante. Lavoro su turni in fabbrica e ho bisogno di riposare prima di andare a lavoro, ma è praticamente impossibile perché è come se il campanile suonasse proprio nel mio salotto".

La richiesta alla parrocchia è quella di ridurre il volume delle campane o almeno limitare i rintocchi delle ore mattutine. "Sarebbe ideale eliminare i rintocchi delle 7 del mattino e farle suonare dalle 8 in poi", propone il residente. "Inoltre, vorrei chiedere la rimozione della melodia che arriva dopo i 12 rintocchi di mezzogiorno e di quella che suona alle 20:30".

Secondo il promotore dell'iniziativa, il disagio sarebbe condiviso da molte persone nella comunità. "Il suono delle campane è un'importante tradizione, ma non dovrebbe compromettere la qualità della vita dei residenti. Chiediamo un equilibrio tra la tradizione e il rispetto per chi ha necessità di riposo".

La petizione, che ad oggi ha raccolto 15 firme, invita tutti coloro che condividono lo stesso disagio a sottoscrivere la petizione che chiede un cambiamento per migliorare la qualità di vita nel quartiere.



