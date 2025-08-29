Atletica: lanci, meeting di fine raduno a Mondovì

Oggi, venerdì 29 agosto, torna il tradizionale appuntamento con il Meeting Lanci di fine raduno per gli atleti e le atlete impegnati nel collegiale regionale che ha preso il via domenica 24 agosto a Mondovì.



Tra gli iscritti figura anche la discobola azzurra Daisy Osakue (Fiamme Gialle) che proprio a Mondovì sta portando a termine la rifinitura pre mondiale.



Particolare attenzione sarà poi rivolta alla categoria cadetti in ottica Campionati Italiani Individuali e per Regioni di inizio ottobre: a Viareggio il Piemonte dovrà infatti difendere lo storico terzo posto conquistato un anno fa a Caorle.