La nuova Sagra della Noce e della Frutta a Guscio a Villanova Solaro: ecco il programma

“Dentro il guscio, un tesoro tutto da scoprire”: la nuova Sagra della Noce e della Frutta a Guscio sarà un viaggio alla scoperta di saperi e sapori, musica e artigianato, fra tradizione e modernità, che toccherà tutti i sensi. In programma dall’11 al 15 settembre, è un evento completamente nuovo, che sta seminando l’entusiasmo in paese e nel circondario, visto il coinvolgimento di decine di realtà territoriali, dalle Pro loco agli artigiani del legno e del forno, dall’azienda Life di Sommariva Perno (frutta essiccata) al Consorzio di tutela della Frutta a Guscio Piemonte, dal mondo della ristorazione al consorzio Monviso Agroenergia, fino all’associazione Battikuore di Boves, che permetterà di dotare il centro paese di un defibrillatore. Di tutto questo si parlerà nel convegno con cerimonia inaugurale venerdì 12 settembre, dalle 17.

Nato dalla collaborazione Comune, Pro loco e Agenzia Acca, l’appuntamento trae la sua origine dal forte legame che il paese ha con la coltivazione della noce e il suo celebre santuario (dove si racconta di un miracolo con protagonista la Madonna), ma apre il ventaglio di approfondimenti e iniziative in due direzioni: il legno (e l’artigianato in senso lato) da una parte e il crescente e dinamico mercato della frutta a guscio dall’altro. Con un’incursione nel mondo delle nuove energie (da qui il titolo del convegno inaugurale che tenterà di coniugare temi come l’alimentazione e le nuove frontiere tecnologiche) ma anche una rielaborazione tematica dei prodotti da forno locali, una novità tutta da scoprire, annusare e assaporare.

Ma non basta: la prima edizione della Sagra della Noce e della Frutta a Guscio di Villanova Solaro rappresenta anche una piccola sfida per buona parte delle Pro loco del circuito di Octavia, l’associazione di Comuni della pianura saluzzese. Sì, perché quelli che sono i gli alfieri del gusto (e che da anni promuovono alcune eccellenze culinarie diventate dei “must”, si pensi alla bagna caoda o al fritto misto) saranno coinvolti nella rassegna con un doppio appuntamento dal titolo “Mangirula”: il giovedì che apre il sipario ai festeggiamenti in una sfida di cucina tra i provetti cuochi del circondario (una sorta di “Masterchef” in salsa villanovese, collegato all’omologa gara di Scarnafigi); sabato dando vita ad un’Arena del Gusto in piazza, con possibilità per il pubblico di gustare un menu completo, dall’antipasto al dolce, in versione street-food.

Ovviamente tutto questo abbinato a una cena di gala inaugurale, ai tradizionali pranzo e cena della domenica, al luna park e a una serie di ospiti musicali di prestigio, che sapranno certamente catalizzare l’attenzione di pubblico con spettacoli adatti un po’ a tutte le età. E' richiesta la prenotazione per gli appuntamenti gastronomici del venerdì sera e del pranzo del sabato: Sara 339-6812552, Mauro 338-9021222.

IL PROGRAMMA COMPETO DELLA SAGRA



GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE – apertura di gusto

Ore 21:00 “Mangirula” – Si sfidano i cuochi delle Terre di Mezzo. Presso l’Arena del Gusto di Piazza Vittorio Emanuele II. Presenta Andrea Caponnetto. Eliminatorie Scarnachef 2025.

VENERDÌ 12 SETTEMBRE – la grande festa inaugurale

Ore 17:00 Convegno “Frutta: l’energia per la nostra salute” e presentazione nuovo DAE. Presso Piazza Pairotti. Modera Andrea Caponnetto.

Ore 19:00 Inaugurazione I edizione “Sagra della Noce e della Frutta a Guscio” con Ilaria Salzotto.

Ore 20:00 Cena di Gala della Noce in collaborazione con il catering “Cabaret sull’Aia” di Boeris A. Prenotazioni entro mercoledì 10.

Dalle ore 21:30 Ballando le Cupole “in tour” con “I ragazzi di Sonia De Castelli”. Canta Marco Zeta. Presenta Piero Montanaro, con la comicità di Marco & Mauro e altri ospiti.

Per i giovani, dalle ore 22:00 in Piazza Pairotti: Super Dance Party con Danilo V e Fabiolino Sunfly. Special guest: Dj Phoebe.

SABATO 13 SETTEMBRE – i sapori del vecchio Piemonte e le migliori canzoni made in Italy

Dalle ore 19:30 Mangirula – Street Edition. Il Villaggio del Gusto “local”: dall’antipasto al dolce, sapori da condividere nel cuore del paese. Ai fornelli le Pro loco del circondario.

Dalle ore 21:30 “Italianissima” – Dance Hits. Guest DJs: Marco Marzi & Marco Skarica. Media Partner: Radio Bruno.

DOMENICA 14 SETTEMBRE – tradizione, note e sapori

Per tutto il giorno nelle piazze: “Legno e dintorni” – esposizione artigiani, hobbisti, produttori agricoli e creativi del legno. Al pomeriggio: artisti di strada.

Ore 10:00 Processione solenne al Santuario con l’accompagnamento della banda musicale Santa Cecilia di Villafranca Piemonte. Segue Messa al Santuario.

Dalle ore 12:30 Apertura Stand gastronomico “‘L Disnè dla Festa” a menù fisso a cura della Pro loco. Prenotazione entro venerdì.

Dalle ore 14:30 Magico pomeriggio in compagnia di Mago Maxime, nelle piazze, lungo le vie del paese e sul palco di Piazza Pairotti.

Dalle ore 18:00 Apertura Stand gastronomico “Sin-a dla Festa” con street food a cura delle Pro Loco di Villanova Solaro, Murello e Faule.

Concerto live con i No Way – Beat ‘n’ Roll Band. A seguire DJ set a cura di Johnny Manfredi e i Maledetti Giovani.

LUNEDÌ 15 SETTEMBRE – festa comunitaria per tutte le età

Dalle ore 14:30 Intrattenimenti per famiglie, giochi e sorprese con il Pagliaccio Bistecca. A seguire merenda organizzata dai Rettori.

Dalle ore 20:30 Coralmente in tour (Serata Pro Asilo) in Piazza Vittorio Emanuele II. Con J’amis d’la Madlana e J’amis d’la Piola. Presenta Ilaria Salzotto.