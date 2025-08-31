Cuneesi bene nel biathlon: agli Italiani Marco Barale argento nell'inseguimento e Nicola Giordano primo tra gli juniores

Buoni risultati per i cuneesi Marco e Paolo Barale e Nicola Giordano ai Campionati Italiani Estivi di biathlon. Questa mattina si è alzato il sipario del secondo dei due appuntamenti, dedicato alle categorie Senior e U21, alla Suedtirol Arena di Anterselva che ospiterà i Giochi Olimpici di Milano Cortina 2026 il prossimo febbraio. Per questo motivo, le gare hanno aperto le porte anche agli atleti stranieri. Ieri, ai piedi del podio della gara sprint, ottima prestazione per Marco Barale, terzo migliore azzurro: senza errori al tiro, il cuneese delle Fiamme Oro classe 2003 contiene il distacco dal primo classificato Tommaso Giacomel a 29″5, mettendosi per altro alle spalle atleti con esperienze di Coppa del Mondo come lo sloveno Anton Vidmar, quinto a 36″ dalla testa col doppio zero, ma ancor di più Otto Invenius, con il finlandese che manca due bersagli e chiude con un ritardo di 42″9.

Il titolo italiano nella categoria U21 maschile di sprint era andato a Maximilian Leitgeb, che ha preceduto il cuneese Nicola Giordano di soli 3″1 a parità di errori, laddove il classe 2005 delle Fiamme Gialle è stato preciso a terra e ha concesso il doppio errore in piedi. Terzo tra gli juniores, con 13″7 di ritardo dalla testa, Paolo Barale. Il biathleta delle Fiamme Oro è stato però più preciso al poligono, con un solo errore nella prima serie di tiro.

Questa mattina è stato il turno delle gare di inseguimento. Quarto nuovamente Marco Barale, dietro Tommaso Giacomel e la doppietta finlandese formata da Olli Hiidensalo e Otto Invenius. Secondo tra gli italiani, quindi, il ventiduenne cuneese ha conquistato l'argento Italiano.

Migliora il risultato di ieri, invece, Nicola Giordano, che con soli due errori in piedi conquista l'oro juniores. Si ferma ai piedi del podio Paolo Barale, che commette 8 errori totali.