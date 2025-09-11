Il saviglianese Fulvio D'Alessandro eletto consigliere nel Comitato Regionale Piemonte di Tiro a Segno

Il 6 settembre presso il Tiro a Segno Nazionale di Torino il saviglianese Fulvio D'Alessandro è stato eletto consigliere nel Comitato Regionale Piemonte in rappresentanza dei tecnici federali UITS-ISSF per il quadriennio 2025/2029.

Il Comitato Regionale UITS è l'organo dell'Unione Italiana Tiro a Segno (UITS) a livello regionale che coordina e supervisiona le attività del tiro a segno nel territorio, sia per l'aspetto sportivo sia per quello collegato alla gestione e all'uso delle armi sia ad aria compressa che da fuoco, in linea con le direttive nazionali.

Alle votazioni hanno partecipato i presidenti e le rappresentanze dei poligoni TSN del Piemonte.

D'Alessandro, già tecnico federale UITS-ISSF nelle discipline accademiche di tiro pistola e carabina, membro dello staff tecnico regionale, ufficiale di gara, delegato CONI per il Piemonte è attivo da anni come "coach" presso il TSN Mondovì quale tecnico accreditato e operativo in provincia di Cuneo nella formazione sportiva di giovani atlete e atleti nelle discipline agonistiche dell'Unione Italiana Tiro a Segno.

Eletti inoltre: presidente Pietro Boffa, Torino - consigliere in rappresentanza atleti Mattia Milani, Asti - consigliere Piero Gulminetti, Novi Ligure - consigliere Matteo Carlini, Galliate.