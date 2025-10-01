Alice Giavelli del TSN Mondovì al Trofeo CONI 2025

Quest'anno si è tenuto a Lignano Sabbiadoro in Friuli Venezia Giulia il "Trofeo CONI 2025"



I NUMERI

4575 ragazzi provenienti da tutta Italia



44 federazioni sportive aderenti



21 rappresentative regionali



Una grande festa dello sport il cui slogan "VIVI IL TUO SOGNO" ben evidenzia lo spirito sportivo e agonistico in un contesto di entusiastica condivisione e far play tra giovani e giovanissimi atleti di moltissime discipline sportive.



Il saviglianese Fulvio D'Alessandro, delegato CONI per il Piemonte, ha accompagnato e seguito tecnicamente la squadra di quattro atleti del Piemonte coinvolti (Alice Giavelli TSN Mondovì - Diana Ferrante TSN Vercelli - Mirco Nocerino TSN Torino - Matteo Moriani TSN Domodossola) dopo la selezione regionale, nelle discipline UITS di pistola P10 e di carabina C10.



Per diversi giorni i ragazzi sono stati impegnati in un contesto agonistico di alto livello con qualche comprensibile ansia, tanta determinazione ma anche molta allegria e amicizia. Proprio grazie alle ragazze e ai ragazzi impegnati nelle varie discipline sportive il Piemonte si è qualificato secondo solo dopo la Lombardia.



Grande impegno dei tecnici e degli allenatori che, oltre agli aspetti agonistici e di gestione delle gare, si sono prodigati nel coinvolgimento quotidiano e organizzativo dei giovanissimi atleti.



Il Presidente CONI Luciano Buonfiglio presente alla manifestazione, davanti a migliaia di ragazze e ragazzi si è espresso dicendo: "siete un esempio per l'Italia e avete la responsabilità di sostenere e mantenere sempre vivo il vero spirito sportivo e agonistico proprio del Comitato Olimpico Nazionale Italiano".