Una grande edizione della Ultra Trail del Moscato d’Asti a Santo Stefano Belbo [FOTO]

Si è svolto lo scorso weekend l’Ultra Trail del Moscato d’Asti, evento sportivo ed enogastronomico che da 14 anni ormai è appuntamento fisso di settembre a Santo Stefano Belbo e che ha registrato anche questa volta il tutto esaurito.

Un week end all’insegna dello sport outdoor a 360 gradi, che ha visto arrivare in valle Belbo circa 2000 persone, tra atleti, camminatori, accompagnatori, supporter e anche numerosi stranieri iscritti che sono rimasti estasiati dei luoghi, dai panorami e dalla gastronomia locale visitando il bellissimo territorio.

Lasciamo agli organizzatori della ASD Dynamic Center Valle Belbo il racconto e i risultati di questa manifestazione:

“Durante la notte del venerdì è stato entusiasmante vedere decine di persone che al seguito degli atleti della Magistra Langarum di 106 km, nel buio della notte, hanno reso chiassose queste stupende colline che abbracciano anche gran parte di quel territorio magico che è l’Alta Langa. Un viaggio epico correndo attraverso terre selvagge ricche di fascino, di storie contadine, di borghi antichi e silenziosi, storiche vie di comunicazione con il mare e castelli testimoni di un passato Medievale.

Un luogo di confine in cui l’altitudine segna il passaggio dai filari ai noccioleti e ai pascoli, in un susseguirsi di itinerari ideali per il Trail running e le attività outdoor.

La gara regina prende il nome dalla Magistra Langarum l’antica strada romana che dalle pianure collegava le valli Belbo e Bormida per poi inerpicarsi oltre le colline e le montagne arrivando fino al mar ligure. Percorso impegnativo con circa 5000 m di dislivello. Luoghi mitici che hanno fatto da sfondo anche ad opere inserite tra i simboli della letteratura italiana.

Quattordici i comuni attraversati (Santo Stefano Belbo, Cossano Belbo, Castino, Cortemilia, Bergolo, Torre Bormida, Cravanzana, Arguello, Lequio Berria, Benevello, Borgomale, Rocchetta Belbo, Mango e Castiglione Tinella) con partenza in notturna seguendo piccoli catarifrangenti appesi agli alberi, ai pali dei vigneti e dei noccioleti.

Un percorso di 106 km ad anello mai banale, che si presta senz’altro ad essere inserito e mappato come un percorso outdoor a fruizione turistica, elemento di promozione di un territorio straordinario, un tempo Via del Sale e di collegamento fra il Piemonte e il mare.

Bellissima poi la corsa ludico motoria dei Bambini di 2 km chiamata Kids Fun Run, alla quale potevano partecipare anche i genitori, organizzata al sabato pomeriggio con circa 300 partecipanti tra bimbi e genitori. Tutto il ricavato a offerta libera viene devoluto a 'I Run for find the Cure' che si occupa di sostenere materialmente delle popolazioni in Mali e Kenia.

La domenica, sostenuti da una fantastica giornata di sole, si sono svolte tutte le altre gare e le camminate che ogni anno rendono speciale l’ultimo week end di settembre a Santo Stefano Belbo.

Uno spettacolo vedere la moltitudine di atleti partire dalla splendida location della piazza del Paese incitati da numerosissimi supporter.

Si partiva con la classica 54 km Lavorare Stanca che attraversa gran parte del territorio di produzione del moscato d’Asti, per proseguire con la 21 km Paesi tuoi e la 10 km Sali scendi (competitiva e non competitiva) e finire con le due camminate di Nordic Walking di 21 e 10 km.

Non dimentichiamo la Camminata Enogastronomica ludico sportiva non competitiva, una meravigliosa esperienza che con 7 tappe gastronomiche e 7 km su e giù per i sentieri pavesiani, tra vigneti, aziende agricole, agriturismi e piccole borgate ha permesso ai 650 camminatori di godere di paesaggi stupendi degustando e bevendo ad ogni tappa prodotti e vino del territorio.

Ecco le Classifiche delle varie gare:

Sulla distanza dei 106 km dopo una vera battaglia 1° classificato Tieran Christophe del Vesubie Trail 06 in 12:48:19 - 2° Ferratusco Maurizio (Ass. pro san Pietro Sanremo) a soli 4 secondi in 12:48:23 - 3° Arnaudè Hogo Alain Gérard in 13:20:16 – per le donne 1° Vidili Isabella (Asd Baudenasca) in 16:18:13. 2° Silvia Colombo (100% Anima trail asd) in 17:01:55 - 3° Enrica Badino (asd team Marguareis) in 17:14:20.

Sui 54 km 1° Lenzi Damiano con il fantastico tempo di 4:37:41 - 2° Caudana Michele (Runcard) in 4:57:50 - 3° Stefano Tuvo (Missulteam Como asd) in 5:21:06. Per le donne 1° Daniela Viccari (Bergamo Stars Atletica) in 7:01:46 – 2° Alice Ferro (cb sport podistica Caramagna) in 7:14:03 - 3° Alessandra Perona (Runcard) 7:19:28.

Per la 21 km 1° Alessandro Macellaro in 1:31:02 (asd podistica Torino) - 2° Nicola Gavotto (Runcard in 1:33:01 - 3° Pietro Pastorino (asd Gruppo Città di Genova) in 1h34’06. Per le donne 1° Erica Ghelfi (asd podistica Valle Varaita) in 1:45:26 – 2° Gianfranca Attene (Piossasco trail runner)) in 1:47:12 – 3° Elisa Almondo (asd Dragonero) in 1:57:30.

Per la 10 km 1° Mattia Grosso in 42’12 (atletica Novese) – 2° Matteo Varallo in 42:30 (asd Dynamic Center valle belbo) 3° Manuel Gasca (Gasm) in 43:11. Per le donne 1° Silvia Guillame (asd Gasm) in 50’51 – 2° Serena Delpiano in 55:51 – 3° Annemarie Gross (ASV Telmekom team Sudtirol) in 56:03

Molto affollato anche l’Expo Trail allestito la domenica sulla piazza del Paese di Santo Stefano Belbo, con numerosi Stand di prodotti locali, materiale sportivo e organizzatori di Trail running.

Fantastico poi il terzo tempo allestito sotto l’ala coperta dell’arrivo con pranzo completo dall’antipasto al dolce vino compreso, preparato per tutti gli atleti.

Un grazie a tutti i partecipanti, dagli atleti, ai camminatori, ai numerosissimi accompagnatori presenti che hanno reso grande questa giornata.

Ma tutto questo non si sarebbe potuto realizzare senza l’appoggio dei Comuni e delle Amministrazioni locali, con i Sindaci che ci hanno dato un grande aiuto, del Consorzio dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti DOCG, del Consiglio Regionale del Piemonte, della Regione Piemonte, della Fondazione CRC, dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, dello sponsor tecnico I-EXE, degli altri sponsor quali: Tealdo Centri Odontoiatrici, Cantina Valle Belbo, HerbalifeH24, Noberasco, Bosca, e per la camminata enogastronomica alla Az. Agricola Marco Capra, all’agriturismo i Piacentini, all’ Az. Agricola Gala nocciole.

Un ringraziamento speciale va a tutti i volontari e Amici dell’Associazione sportiva Dynamic Center Valle Belbo che organizza l’evento, ai volontari dei vari comuni che si sono prodigati per la buona riuscita dell’Evento, alla protezione Civile coordinata da Mauro Fava, ai Cantonieri coordinati da Piero Pavese, al corpo della Polizia Municipale, alle ambulanze dell’ AVAV di Santo Stefano Belbo, dei Volontari del Soccorso di Dogliani, del Gruppo Volontari del soccorso di Clavesana, alla Croce Verde Mombercelli, ai due Medici intervenuti e alle decine di proprietari dei terreni che alla fine della vendemmia e della raccolta delle nocciole ci lasciano transitare sulle loro proprietà. A giorni puliremo tutto il percorso dalle fettucce.

Una grande sinergia di un grande territorio per un evento che speriamo cresca sempre di più rendendoci consapevoli di vivere in uno dei luoghi più belli al mondo che va preservato e protetto".