Volley A1F. Domani sera esordio in casa per la Honda Cuneo Granda Volley: il programma della settimana

La Honda Cuneo Granda Volley al lavoro per un doppio impegno in Serie A1: le Gatte se la vedranno mercoledì 15 ottobre contro la Savino Del Bene Scandicci, mentre domenica 19 ottobre contro la Wash4Green Monviso Volley.
La sfida con le toscane aprirà il viaggio casalingo delle biancorosse ed è in programma alle 20:30 al Palazzetto dello Sport di Cuneo (diretta VBTV), mentre il derby con le Pinelle andrà in scena al Pala Bus Company di Villafranca Piemonte alle 17 (diretta VBTV).
Questo il programma della settimana:
- martedì: 8-11 pesi, 16-17.45 allenamento
- mercoledì: 11 rifinitura, 20:30 partita contro Savino Del Bene Scandicci (Palazzetto dello Sport, Cuneo)
- giovedì: 15:30 allenamento individuale
- venerdì: 9-12 pesi, 18-20 allenamento
- sabato: 13-15:30 allenamento
- domenica: 10:30-12 rifinitura, 17 partita contro Wash4Green Pinerolo (Pala Bus Company, Villafranca Piemonte)