Ippica Monregalese ok nella finale nazionale del Progetto Sport di Dressage 2025

Si è svolta presso l’Arezzo Equestrian Center la finale nazionale del Progetto Sport di Dressage 2025.

Alla manifestazione erano ammessi i binomi qualificati attraverso un percorso di gare a livello regionale.

Per l’Associazione Ippica Monregalese erano presenti Manuel Lamberti, già secondo al Master d’Italia di inizio anno e campione regionale nel livello F, Beatrice Dotto, alle sue ultime gare nell’ambito pony in attesa del passaggio al settore cavalli e Andrea Di Muro, anche lui terzo nel Master d’Italia.

Nonostante l’agguerrita concorrenza dei migliori binomi d’Italia di categoria, Di Muro, in premiazione già nella prima giornata di gare grazie ad un ottimo terzo posto nella categoria F 200 del secondo giorno, ha ottenuto un brillante quarto posto nella classifica finale del Progetto Sport.

All'orizzonte, per i binomi monregalesi, un ulteriore importante impegno agonistico, prima della fine dell’anno: la selezione per l’ammissione alla squadra che rappresenterà il Piemonte alla Coppa delle Regioni in programma a Cervia nel mese di novembre.