Volley, Cuneo alla vigilia dell'esordio in SuperLega

Notte prima dell’esordio in SuperLega per il Cuneo Volley che debutterà da neo promosso nella massima serie italiana maschile sul campo di Padova domani sera, lunedì 20 ottobre alle ore 20.30 alla Kioene Arena, ospite del Sonepar Padova.

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo condotta da coach Matteo Battocchio e capitanata dal Libero Domenico “Mimmo” Cavaccini dopo otto settimane di preparazione e altrettanti test match si prepara ad affrontare la SuperLega Credem Banca 2025/2026.

Il confronto con i patavini è il primo scontro diretto dei biancoblù, tre punti importantissimi per l’obiettivo comune di mantenere la categoria.

"Stiamo continuando a costruire la nostra identità in modo tale da poter avere un percorso di crescita continuo, che porti ad affrontare questo campionato con personalità. I test match hanno evidenziato che, complice l'esperienza di alcuni giocatori, ci sono cose che facciamo molto bene, così come alcuni momenti in cui invece fatichiamo ad avere continuità di rendimento. Fondamentale sarà trovare equilibrio per affrontare al meglio il campionato" - così coach Battocchio alla vigilia dell’imminente esordio anche per lui da primo allenatore nel massimo campionato italiano.

Domani sarà anche il ritorno da ex di giornata dello schiacciatore Marko Sedlacek dopo la scorsa stagione nel Club bianconero: "Finalmente inizia la nuova stagione. Una partita speciale per la mia squadra, perché dopo tanti anni siamo in SuperLega, e poi anche perché torno a Padova dopo la scorsa stagione. È sempre bello giocare alla Kione Arena. Mi aspetto una partita interessante, Padova è una squadra giovane e promettente, con tanta energia, ed è sempre difficile giocare in casa loro, ma credo nella nostra esperienza".

Domani ad inaugurare il 1° turno alle ore 20.00 saranno l’Allianz Milano e la Valsa Group Modena, tre le gare in programma alle 20.30: al Pala Agsm AIM Rana Verona – Gas Sales Bluenergy Piacenza (diretta DAZN), all’Eurosuole Forum il derby delle Marche tra Cucine Lube Civitanova e Yuasa Battery Grottazzolina (in diretta anche su Rai Radio 1), alla Kioene Arena la Sonepar Padova e la neopromossa MA Acqua S.Bernardo Cuneo. In chiusura i due match del martedì: alle 20.30 Cisterna Volley ospita i Campioni d’Italia dell’Itas Trentino con diretta Rai Sport, mentre all’OpiquadArena del Vero Volley Monza arrivano i campioni d’Europa della Sir Susa Scai Perugia con live su DAZN.

Tutte le gare di SuperLega Credem Banca saranno trasmesse in diretta su VBTV.