Anziana rinvenuta privo di vita in un’abitazione di Carrù

Tragico epilogo per l’intervento di soccorso che il personale del servizio regionale di emergenza 118 ha effettuato nella mattinata di oggi a Carrù.

Con l’ausilio dei Vigili del fuoco del distaccamento di Mondovì e insieme ai Carabinieri della locale stazione i soccorritori sono stati chiamati a introdursi in un’abitazione al primo piano in strada Mancarda, residenza di un'anziana classe 1937. La donna, che non rispondeva al telefono, è stato trovata all’interno dell’appartamento purtroppo priva di vita.