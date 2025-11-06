Nuove divise per gli atleti di Alba Cheer Titans

Mercoledì 29 ottobre è stato un giorno speciale per tutti gli atleti di Alba Cheer Titans: sono arrivate le nuove divise ufficiali, simbolo di una nuova era per il club.

Dopo 10 anni di storia sportiva, nella stagione del Next Up Now, la società sportiva ha scelto di rinnovare completamente l’immagine dei propri team, celebrando così la crescita e l’evoluzione del gruppo.

Le nuove uniformi, realizzate da Varsity Europe, partner tecnico del club, rappresentano il perfetto equilibrio tra qualità, comfort e stile.

Il design, curato nei minimi dettagli, segue le tendenze più attuali del mondo cheer, esaltando l’identità Titans: il nero come colore dominante, impreziosito da inserzioni bianche e viola, da sempre i tratti distintivi della squadra, e da brillanti strass che aggiungono luce e personalità a ogni movimento in pedana.

Questo restyling non è solo un cambio d’immagine, ma un vero e proprio simbolo di rinnovamento e ambizione: un segno della volontà degli Alba Cheer Titans di guardare avanti, continuando a crescere e a brillare, dentro e fuori dalla pedana.

“Le nuove uniformi rappresentano la nostra evoluzione – commenta lo staff tecnico – un modo per unire tradizione e innovazione, mantenendo sempre vivo lo spirito Titans.”

Con queste nuove divise scintillanti, i Titans sono pronti a vivere una stagione di energia, determinazione e tanto spettacolo!