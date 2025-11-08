SUPERLEGA / Cuneo sfida Trento, l'ex di turno Lorenzo Codarin: "Partita ricca di emozioni contro i campioni d'Italia"

Questa sera alle 20.30 la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospita l’Itas Trentino nella gara valevole per la 6ª giornata del girone di andata della SuperLega Credem Banca 2025/2026.

Unico ex di giornata, il centrale di Cuneo Lorenzo Codarin, friulano di nascita e cresciuto nelle giovanili del Trentino Volley.

Le sue dichiarazioni alla vigilia del match (ufficio stampa Cuneo Volley): "Sarà una partita ricca di emozioni perché affronteremo una delle squadre migliori del campionato e i Campioni d'Italia in carica. Quando si affrontano queste squadre si prova una sorta di felicità, una cosa che non molti possono provare e questa sensazione ti permette anche di tirare fuori quel qualcosa in più per permetterti di giocare meglio di come giochi di solito; contro le squadre più forti ti devi adeguare al livello ed è normale dare di più. Vivere qua in casa a Cuneo la SuperLega, dopo averla conquistata, è davvero una gioia immensa e indescrivibile. Affrontare Trento, la società che mi ha cresciuto e lanciato nel massimo campionato, è uno stimolo maggiore, che mi darà quel qualcosa in più per superarmi in campo. Da quando ho lasciato Trento ho sempre sognato il momento in cui lo avrei riaffrontato da avversario e finalmente questa possibilità è realtà e non vedo l'ora di giocarmela. Anche giocare punto a punto contro di loro sarà un obiettivo importante, loro sono forti in ogni fondamentale, soprattutto in attacco e hanno un palleggiatore che riesce a gestire e utilizzare al meglio tutti i suoi attaccanti. Dovremo pensare ai dettagli perché in alcuni momenti particolari del match potranno fare la differenza. Dopodiché penseremo anche alla tattica e lo studio fatto dallo staff ci permetterà di fronteggiarli al meglio".