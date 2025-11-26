Incidente a Sommariva del Bosco: grave ma non in pericolo di vita la 45enne coinvolta

Incidente ieri pomeriggio 25 novembre a Sommariva del Bosco, dove una vettura si è ribaltata sulla Statale 29, senza coinvolgere altri veicoli.

La donna alla guida, una 45enne, è rimasta ferita in modo grave, tanto da rendere necessario l'intervento dell'elisoccorso regionale, che ha provveduto a trasferirla al CTO di Torino in codice rosso.

A quanto si apprende, avrebbe riportato un trauma cranico serio ma non è in pericolo di vita.

Ieri erano intervenuti i vigili del fuoco volontari di Bra e Sommariva Bosco, oltre ai carabinieri e ai sanitari.