A Cuneo brillano le stelle dello sport: in Sala San Giovanni la cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI [FOTO e VIDEO]

Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre, l’annuale cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI.

L’appuntamento si è svolto nella Sala San Giovanni di Cuneo ed è stato coordinato dalla Delegata CONI per la Provincia di Cuneo Claudia Martin. In sala sono intervenuti il Presidente regionale del CONI Piemonte Stefano Mossino, la Sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, gli assessori regionali Paolo Bongiovanni e Marco Gallo, l’assessore comunale Valter Fantino e la Presidente dell’ATL Gabriella Giordano.

Quest’anno sono stati premiati 55 atleti cuneesi, appartenenti a diverse associazioni e società sportive della provincia, associate ad una ventina di Federazioni. Sono tutti sportivi che hanno vinto un titolo nazionale, o che hanno raggiunto traguardi significativi in competizioni di carattere internazionale.

La serata, inaugurata dall’inno italiano cantato da Serena Garelli, è stata anche l’occasione per alcuni importanti riconoscimenti “speciali” destinati a: Gabriele Costamagna (presidente del Cuneo Volley che ha guidato lo storico sodalizio cuneese al ritorno in SuperLega), Davide Lauro ed Emma Mana (organizzatori della “Fausto Coppi”), Paolo Bruno (patron del premio “Castagna d’oro” di Frabosa), Sergio Costamagna e Fabrizio Giai (organizzatori della StraCôni) e Michele Vivalda (giovane sciatore protagonista di un grande gesto di etica sportiva).

Le dichiarazioni di Claudia Martin a margine della serata

La Stella al merito sportivo è concessa a dirigenti sportivi che con opere di segnalato impegno ed in positività d’intenti abbiano lungamente servito lo sport; la Medaglia al valore atletico viene data ad atleti campioni italiani, europei o mondiali; la Palma al merito tecnico va ad allenatori che abbiano conseguito prestigiosi risultati con i propri atleti a livello europeo e mondiale.

Le Benemerenze Coni 2025, riconoscimenti conferiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ad atleti, dirigenti, tecnici e società che per l’attività svolta hanno dato lustro allo sport italiano, sono andati a: Luca Albonico (Stella d’argento Dirigenti); ASD Cheraschese 1904 (Stella d’argento Società); Carlo Giovanni Menorino e Carlo Cappa (Stella di bronzo Dirigenti); Fabio Fantini (Palma di bronzo Allenatori); Manuel Revelli (Medaglia d’oro al valore atletico); Marco Battaglino, Roberto Corino, Fabio Gatti, Enrico Parussa, Filippo Rey, Massimo e Paolo Vacchetto (Medaglia d’argento al valore atletico); Luca Betti, Kevin Cristino, Nicolò Roagna, Eduard Cristian Timbretti Gugiu, Sara Curtis, Anita Gastaldi, Pietro Riva, Mattia Comotti, Matteo Giordano, Manuela Siragusa, Diego Rosa, Julian Ocleppo, Nicole Daziano, Francesca Gabutti, Francesca Lasagna, Francesca Carnevale, Valentina Massimino, Gaia Occelli, Michea Godano, Federico Raviola, Lorenzo Terreno, Andrea Bertorello, Nicholas Chiesa, Damiano Fini, Luca Fissore, Marco Garbaccio, Simone Ghiglia, Alessandro Giraudo, Andrea e Simone Petito, Simone Raimo, Francesca Barra, Samantha Biglione, Alessia Bottero, Sara Dedominici, Rosella Durbano, Nadia Ferrato, Annalisa Filip Alessandra Parola, Silvia Rolando, Enrico Barbero, Walter Torre, Daniel Bresciani, Walter Massa, Luca Negro, Mariano Occelli, Alessandro Parola. (Medaglia di bronzo al valore atletico).

Un riconoscimento particolare per aver aderito al progetto nazionale dei Centri Coni è andato alle Società Granda Canoa Club, Promosport, Cuneoginnastica, Atletica Cuneo, Cuneo Canoa, Basket Team71, Hockey femminile Lorenzoni, G.S. Monviso 1979, New Twirling, Tennis Club Match Ball, Multisport Synergy Team, Atletica Mondovì, Società Bocciofila Valle Po Paesana e Sci Club Ski College Limone.