ATLETICA / Bagnus, Mattio e Gerbeti alla 50ª Carsolina Cross: nel mirino gli Europei

Si avvicina a grandi passi l’appuntamento con i Campionati Europei di Cross, l’ultimo campionato internazionale dell’anno come ormai da tradizione. Mancano infatti soltanto due settimane al 14 dicembre quando a Lagoa, in Portogallo, si ritroveranno tutti i protagonisti del cross country. Ma prima di allora ecco l’ultima prova di selezione per definire la squadra azzurra, vale a dire la 50ma edizione della Carsolina Cross, in programma domenica 30 novembre presso l’aerocampo di Prosecco (Trieste).

Non mancheranno i piemontesi in gara, pronti a giocarsi le loro carte in ottica maglia azzurra. Al femminile nella prova u23 da seguire Chiara Munaretto (ASD Futuratletica Piemonte), seconda di categoria alla Cinque Mulini della scorsa settimana e già maglia azzurra agli Europei 2024, e Sofia Cafasso (Battaglio CUS Torino).

Al maschile torna in gara Pietro Arese (Fiamme Gialle), nuovamente impegnato nel cross lungo, dopo l’ottavo posto della Cinque Mulini (quarto tra gli azzurri in gara); con lui anche Maroaun Razine (Esercito).

Nella prova U23 sarà invece in gara Elia Mattio (Pod. Valle Varaita) che in carriera ha preso parte agli Europei di Cross nelle categorie giovanili nel 2021 e nel 2022 nell’edizione di Venaria Reale.

Tra gli U20 ci sarà invece il suo compagno di club Matteo Bagnus, campione italiano allievi di corsa in montagna in carica. Da seguire anche i portacolori della Sport Project VCO Pietro Ruga, già quest’anno azzurro ai Campionati Mondiali di Montagna e Trail, e Leonardo Zanoli, classe 2008 come Bagnus.

Amorin Gerbeti (Atl. Saluzzo) sarà invece impegnato nel cross corto (2000 metri) dopo il quinto posto tra gli U23 nella prova di cross lungo a San Vittore Olona della scorsa settimana.