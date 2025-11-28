La monregalese Miriam Inguscio è campionessa europea nel Powerlifting

La monregalese Miriam Inguscio è sul tetto d'Europa.

L'atleta classe 2007 tesserata per il Team Vikings Veneto ha conquistato l'oro nel Powerlifting, categoria -52kg, agli Europei EPF (European Powerlifting Federation) riservati alle categorie Junior e Subjunior.

Un grande risultato quello conseguito a Vilnius, in Lituania, con i colori azzurri.

Inguscio ha avuto la meglio sull'ungherese Dora Kincso, alzando, nelle tre prove previste dalla disciplina (squat, panca piana e stacco da terra) 385,5 kg (record italiano).

Per lei anche record mondiale di categoria di squat (139,5 kg) e di stacco (168,5).