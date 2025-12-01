Sport - 01 dicembre 2025, 12:46

TIRO CON L'ARCO / Gli Arceri dell'Elice Giordana e Tosello convocati al raduno tecnico giovanile

Il raduno si è svolto presso la palestra degli Arcieri Iuvenilia a Torino

Si è svolto sabato 29 novembre, presso la palestra degli Arcieri Iuvenilia, Torino, il raduno tecnico regionale settore giovanile con il supporto dei tecnici regionali Luca Gallarate, Claudio Morano, Sasia Gabriella e Roberta Poetto. 

Sono stati convocati i migliori atleti piemontesi e la provincia di Cuneo ha partecipato con gli Arceri di Arclub Fossano, Arcieri Clarascum (Cherasco), Arcieri GAM (Gruppo Arceri Monregalesi) e gli Arcieri dell’Elice con Giordana Kevin (Arco Olimpico Allievi Maschile) e Tosello Aurora Maria (Arco Olimpico Giovanissimi Femminile). 

É stato un momento di confronto, condivisione e allenamento ma soprattutto di conoscenza dei nuovi talenti che la regione Piemonte sta preparando per i prossimi eventi regionali e nazionali.

