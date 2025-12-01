TIRO CON L'ARCO / Gli Arceri dell'Elice Giordana e Tosello convocati al raduno tecnico giovanile

Si è svolto sabato 29 novembre, presso la palestra degli Arcieri Iuvenilia, Torino, il raduno tecnico regionale settore giovanile con il supporto dei tecnici regionali Luca Gallarate, Claudio Morano, Sasia Gabriella e Roberta Poetto.

Sono stati convocati i migliori atleti piemontesi e la provincia di Cuneo ha partecipato con gli Arceri di Arclub Fossano, Arcieri Clarascum (Cherasco), Arcieri GAM (Gruppo Arceri Monregalesi) e gli Arcieri dell’Elice con Giordana Kevin (Arco Olimpico Allievi Maschile) e Tosello Aurora Maria (Arco Olimpico Giovanissimi Femminile).

É stato un momento di confronto, condivisione e allenamento ma soprattutto di conoscenza dei nuovi talenti che la regione Piemonte sta preparando per i prossimi eventi regionali e nazionali.