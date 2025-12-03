Centro Abax, nuova eccellenza medica a sostegno del Cuneo Volley

Il Centro Abax entra a far parte della rete di sostenitori del Cuneo Volley. Proprio come il Club biancoblù, anche il Centro Abax ha negli anni realizzato sogni propri e altrui, lavorando quotidianamente per raggiungere risultati sempre migliori.

« Siamo felici di iniziare questa collaborazione con Cuneo Volley, una squadra che rappresenta eccellenza, determinazione e spirito di squadra: gli stessi valori che ispirano ogni giorno il nostro lavoro in ambito sanitario. Crediamo che la salute e la performance, in campo come nella vita, si costruiscano con impegno, competenza e fiducia. Per questo abbiamo scelto di sostenere un progetto che valorizza le persone e il territorio, condividendo obiettivi concreti e ambiziosi» - Carola Caramello, Responsabile Marketing del Centro Abax Cuneo.

Struttura medica sita nel centro di Cuneo, il Centro Abax è una realtà tutta cuneese e punto di riferimento nazionale per la chirurgia oculistica. Nato nel 2003 proprio come centro per la diagnostica e la chirurgia in quest’ambito– storicamente conosciuto come Centro Laser Chirurgico – si è evoluto negli anni diventando, con oltre 34 diverse specialità mediche, un punto di riferimento per il territorio non solo per visite specialistiche e diagnostica ma anche, grazie alla presenza di due moderne sale operatorie, per interventi chirurgici.

In un’ottica di offrire ai pazienti prestazioni mediche dalla qualità sempre maggiore, il Centro Abax è continuamente alla ricerca dei migliori specialisti e delle più innovative e sofisticate apparecchiature disponibili sul mercato che permettono di fornire una risposta rapida ed efficace ai principali problemi che riguardano la vista, l’udito, gli organi riproduttivi, il sistema nervoso, il sistema cardiocircolatorio, e molto altro.

Sono un centro medico che opera in regime privatistico e tutti gli interventi chirurgici vengono eseguiti in regime di chirurgia ambulatoriale complessa e di day surgery, per cui il centro dispone di un’autorizzazione regionale (Regione Piemonte, Direzione Sanità, Determinazione n. 833 del 03/12/2019 e n. 914/A1414D/2023 del 26/4/2023).

Visitate il sito www.centroabax.com o passate di persona presso la sede in via G.B. Bongioanni 25/c, 12100 a Cuneo.