Alba, morto il 41enne colto da malore alla guida della propria auto in corso Piave. L'uomo era in città per turismo con la famiglia

Un gravissimo incidente ha sconvolto il tardo pomeriggio di oggi, domenica 7 dicembre, in corso Piave ad Alba. Poco prima delle 17 un uomo di 41 anni, alla guida di un SUV BMW, è stato colto da un malore improvviso mentre percorreva l’arteria cittadina, perdendo conoscenza e quindi il controllo del veicolo.

La vettura, ormai fuori controllo, ha impattato contro una serie di auto lungo la sua traiettoria. In totale sono rimasti coinvolti nove veicoli, alcuni gravemente danneggiati, altri in modo più lieve. Nell’urto sono stati riportati danni anche all’arredo urbano e a una porzione del caseggiato delle suore del Divin Maestro.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco di Alba, che hanno estratto il conducente dall’abitacolo e lo hanno affidato alle cure del 118. Nonostante la procedura di rianimazione avviata già in strada e proseguita all’arrivo all’ospedale di Verduno, l’uomo è deceduto poco dopo. Il 41enne, residente fuori regione, si trovava ad Alba per turismo con la famiglia.

Si registrano inoltre due feriti lievi: l’occupante di un’auto in sosta e un pedone colpito da un veicolo arrivato sul marciapiede durante la carambola. La Polizia Locale ha gestito i rilievi e la circolazione, fortemente rallentata per tutta la durata delle operazioni.