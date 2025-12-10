CICLISMO / Il Vigor Cycling riprende gli allenamenti

L'eccellente stagione vissuta dalla Vigor Cycling è il frutto innanzitutto del valore e dell'impegno degli atleti, ma anche del lavoro collettivo di una struttura per il supporto fornito che parte della società, tecnici, genitori e sponsor senza i quali, a maggior ragione oggigiorno, non sarebbe possibile gestire l'attività.

Doverosa quindi una citazione e un ringraziamento, in ordine sparso, a tutti coloro che hanno contribuito ad assicurare anche nel 2025 i sostegni finanziari indispensabili per consentire a tanti giovani di praticare una disciplina appassionante e formativa a livello psico-fisico come il ciclismo. Eccoli. Consorzio Bim del Varaita, Unione Montana Valle Varaita, Pieffe, Tonoli, Imo, Versya, Mgcer, Sistem, Sedamyl, Gasmaster, Verniciatura Val Maira, C.&G., Calcom, Calimodio Luca, C&P Group, Canavese, Scotta, Farmacia Bertero, Speedy Decal, Relè, AgriSpiral e naturalmente la Cicli Mattio, il cui titolare Silvio, figura insieme al fratello e presidente Claudio, ai massimi vertici del sodalizio.

Intanto, per quanto riguarda il settore prettamente ciclistico, da segnalare l'inizio degli allenamenti su strada delle varie squadre in vista dell'annata 2026.

Sotto la guida dei direttori sportivi Salvatore Cirlincione, Michele Ancona e Gianfranco Lantermino, si è avviato un lavoro basilare che prevede test cognitivi, di resistenza, per la mobilità articolare e la flessibilità, oltre a quelli relativi alla forza per non sovraccaricare gli atleti. Fondamentale infatti, dispensare sempre consigli corretti per operare in ergonomia e sicurezza, a scopo preventivo per evitare traumi articolari. A fianco del lavoro fisico, si procede anche a quello personale, allo scopo di migliorare i rapporti tra i ragazzi, preziosi per realizzare quella coesione di squadra necessaria per costruire l'intesa tra gli agonisti e gli stessi tecnici che li seguono. Inevitabile essendo vicino l'inverno, qualche defezione per malanni stagionali, ma sicuramente in breve tempo anche questi inconvenienti saranno superati.

I lavori svolti sono inoltre in funzione di arrivare nelle condizioni migliori ai tre giorni di ritiro collegiale che avranno luogo dal 3 al 5 gennaio prossimo in Liguria, a San Bartolomeo al Mare nella provincia di Imperia.