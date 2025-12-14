Coppa Italia di skialp, tutti i risultati dell'ultima giornata di gare a Madonna di Campiglio

Domenica 14 dicembre si è svolta l'ultima giornata della Coppa Italia di skialp andata in scena a Madonna di Campiglio, grazie all’organizzazione dello Sporting Club Madonna di Campiglio in collaborazione con lo Sci Club Brenta Team.

Ad aggiudicarsi la vittoria assoluta nella mixed relay è stata la coppia formata da Katia Mascherona e Erik Canovi. La coppia delle Fiamme Gialle ha concluso la sua gara con il tempo complessivo di 27’29”80, precedendo di 31 secondi la piemontese Ilaria Veronese e il vicentino Matteo Sostizzo, sempre in seconda posizione durante i vari cambi, mentre sul terzo gradino del podio ha concluso la coppia mista formata dalla valdostana Noemi Junod dell’Esercito e dal trentino del Primiero Hermann Debertolis delle Fiamme Oro, con un gap di 1’03”50.

Fra gli under 16 si sono imposti Giacomo Barbero del Tre Rifugi Cai e Pietro Pilat dello Ski Team Valdobbiadene che hanno formato la squadra per la staffetta maschile imponendosi su Giorgio Novara (Bagolino) e Sebastiano Perani (Valgandino).Nella mixed relay all'8° posto la squadra piemontese composta da Agata Werndorfer e Francesco Armando, portacolori del Tre Rifugi Cai. La vittoria è andata alla coppia delle Fiamme Oro formata da Melissa Bertolina e Luca Curioni.Nelle Immagini di Pegaso Media il podio di Ilaria Veronese tra i senior e Giacomo Barbero tra gli U16.

BIATHLON - COPPA ITALIA FIOCCHI: NICOLO' GIRAUDO 3° NELLA SPRINT SENIOR DI VAL MARTELLO; JACOPO PIASCO 3° U19; NICOLA GIORDANO 1° E JONATHAN GIORDANO 2° U17; CARLOTTA GAUTERO 1^ U21; IRIS CAVALLERA 2^ E GAIA GONSOLO 3^ U19; LUCIA BROCCHIERO 1^ E VIOLA CAMPERI 2^ U17.

Dopo la Short Individual di sabato, la domenica ha visto i biatleti sfidarsi nella sprint nella quale gli uomini hanno percorso 10 km nelle categorie Senior, Junior e Giovani e 7,5 km negli Aspiranti; per le donne invece 7,5 km per Senior, Junior e Giovani e 6 km per la categoria Aspiranti.

L’errore nel tiro in piedi non ha impensierito Felix Ratschiller (Aeronautica Militare) che si è imposto tra i senior chiudendo in 24’49.3. Alle sue spalle, Iacopo Leonesio (CS Carabinieri) si è classificato secondo in 25’08.7 senza errori, seguito dal piemontese Nicolò Giraudo (CS Esercito), terzo con 25’20.9 che ha commesso due errori nella seconda sessione di tiro. Thomas Daziano (Esercito) chiude al 7° posto.

Tra gli Juniores, Simone Motta (GS Fiamme Gialle) conquista il primo posto con 25’34.7, grazie a una prova solida e un solo errore al poligono. Alle sue spalle, Michel Deval (CS Esercito) chiude secondo in 25’42.3, senza errori, mentre Maximilian Leitgeb (CS Carabinieri) si piazza terzo in 25’43.5, pagando tre errori al tiro.

Ai piedi del podio si ferma Michele Carollo (Carabinieri) seguito da Nicola Giordano (Fiamme Gialle).

8° posto per Paolo Barale (Fiamme Oro).Andreas Braunhofer (CS Carabinieri) riscatta la short individual di sabato e si impone con 25’58.9, completando con un doppio errore al poligono. Alle sue spalle, Aaron Niederstaetter (CS Carabinieri) si classifica secondo in 26’04.7 e con un solo errore, mentre Jacopo Piasco (Entracque Alpi Marittime) chiude il podio in 26’10.7, senza errori.

Tre errori hanno fatto fermare il cuneese dello sci club Valle Stura, Stefano Occelli, al 12° posto. 17^ piazza per Lorenzo Canavese (Alpi Marittime).

Doppietta dell’Entracque Alpi Marittime tra gli Aspiranti: sfida aperta tra Jonathan Giordano e Nicola Giordano dove a parità di errori, due errori totali, è proprio quest’ultimo ad aggiudicarsi il gradino più alto del podio.

Terza piazza il valdostano Walter Landry (Bionaz Oyace) che paga 3 errori nel tiro in piedi. In top15 chiudono Gabriele Giordanetto (Valle Stura) e Andrea Quaranta (Alpi Marittime), rispettivamente 11° e 14°. Più attardati Giacomo maurino e Tiago Ghibaudo, entrambi dello sci club Valle stura, che chiudono la loro prova al 18° e 19° posto. Mario Einaudi (Valle Stura) è 34° mentre Lorenzo Crimaldi (Alpi Marittime) è 45°.Al femminile, Sara Scattolo bissa il successo ottenuto nella short individuale di sabato: l’atleta del centro sportivo Esercito si impone con il tempo di 23’07”, costruendo una prova solida sugli sci che le è valsa il primo posto. Alle sue spalle, Fabiana Carpella (GS Fiamme Oro) ha chiuso in 24’25”9, staccata di 1’18”9, conquistando il secondo posto. Completa il podio Denise Planker (CS Esercito) in 24’57”7, a 1’50”7 dalla vincitrice. Ai piedi del podio Francesca Brocchiero (Esercito) con quattro errori totali.

Nella categoria Juniores femminile successo per Carlotta Gautero (GS Fiamme Oro), che chiude in 24’08”9 e riscatta la prova della short individual. Seconda posizione per la vincitrice di sabato Nayeli Mariotti Cavagnet (GS Fiamme Gialle), staccata di 25”9. Podio completato da Eva Hutter (Aeronautica Militare), a 1’34”6 dalla vincitrice, che commette qualche errore al poligono.Nella categoria Giovani femminile successo per Rachele Dei Cas (CS Esercito), che chiude in 24’54”9 con un solo errore al poligono, conquistando il primo posto. Seconda posizione per Iris Cavallera (Entracque Alpi Marittime), staccata di 11”4, che nonostante tre errori al tiro porta a casa un’ottima prova sugli sci. Podio completato dalla cuneese Gaia Gondolo (CS Esercito), a 40”7 dalla vincitrice. Ai piedi del podio un terzetto piemontese: Matilde Giordano (Fiamme Oro) è 4^, Alice Gastaldi (Fiamme Gialle) chiude al 5° posto seguita da Magalì Miraglio Mellano (Esercito) 6^.Prime due posizioni invariate rispetto la short individual di sabato tra le Aspiranti: altro successo per due cuneesi: Lucia Brocchiero che chiude in 20’07”0 davanti a Viola Camperi (GS Fiamme Gialle), a 26”4 dalla vincitrice. Completa il podio Sara Eisath (ASV Ridanna), a 1’04”9 dalla leader, con una prova solida e costante. Buone le prestazioni di Caterina Parola (Valle Stura), 7^, seguita da Giada Grosso (Alpi Marittime), 8^. Top10 per Alice Ballario (Alpi Marittime) che chiude la sua prestazione al 10° posto; Elena Carletto (Alpi Marittime) termina di poco fuori i primi dieci: è 12^. Cloe Giordano (Alpi Marittime) chiude al 20° posto; più attardate Beatrice Lai (Alpi Marittime) 34^, Ludovica Giordanengo (Alpi Marittime) 37^.SCI DI FONDO - COPPA ITALIA RODE: NELL'INSEGUIMENTO DI SLINGIA ALESSIO ROMANO E' 3° U20 E 5° EDOARDO FORNERIS; GIACOMO BARALE VINCE TRA GLI U18; ELISA GALLO 4^ NELL'INDIVIDUALE SENIORSi è da poco conclusa la terza tappa della Coppa Italia Rode di sci di fondo a Slingia. Le gare, iniziate alle 9.00, hanno visto protagonisti Seniores e categorie giovanili, con percorsi in tecnica classica: dai 7,5 km delle U18 femminili fino ai 15 km dei Seniores maschili.Ad imporsi nella categoria senior maschile è stato Andrea Zorzi che ha chiuso i 15 km in 38’15.5; il veterano Dietmar Noeckler ha sfiorato la vittoria, fermandosi a soli +0.6 secondi dal vincitore e continuando a mostrare il suo ottimo stato di forma. Sul podio anche Martin Coradazzi, che chiude a +26.1”, seguito da Giacomo Petrini a +36.9” e Gabriele Matli a +40.8”.L'individuale femminile ha visto Francesca Franchi dominare i 10 km in tecnica classica, chiudendo in 29’06.1 davanti a Cristina Pittin che ha chiuso seconda a +25.4”, mentre Ylvie Folie completa il podio a +33.3” dalla vincitrice.

Quarta Elisa Gallo a +38.4” seguita da Stefania Corradini a +48.2”.Marie Schwitzer conferma il suo ottimo momento e bissa il successo ottenuto sabato nel prologo, imponendosi nell’inseguimento in tecnica classica U20 femminile con il tempo di 9’19.7 e in un finale al cardiopalma: alle sue spalle si piazza Irene Nicoli, staccata di soli 3 decimi mentre Marta Bellotti completa il podio con un ritardo di 1'09.4 dalla vincitrice. Chiara Doliana ha chiuso quinta a 1’13.1 alle spalle della kazaka Arina Arestova, quarta a 1’12.7.Nessuna sorpresa neppure tra le U18: Emma Schwitzer si impone con il tempo di 32’41.0, confermandosi protagonista della categoria. Alle sue spalle leggero cambio di posizioni: chiudono Alice Leoni, seconda a 15.4”, e Clara Facchini, terza a 40.4”. Martina Bisson, quinta a 59.0”, mentre tra le straniere si fa notare Dilyara Beisekeyeva (KAZ), quarta a 52.1”. La piemontese dello sci club Nordico Pragelato Giulia Ronchail, termina la sua prestazione al 14° posto; più attardata Chiara Olivero (Valle Maira), 30^.Un arrivo mozzafiato regala spettacolo nell’inseguimento in tecnica classica U20 maschile: Luca Ferrari vince per soli 0,1 secondi su Niccolò Giovanni Bianchi, chiudendo in 34’18.1 contro i 34’18.2 del rivale. Sul podio sale anche Alessio Romano, terzo a 25 secondi dalla vetta, seguito a distanza di pochi decimi da Federico Risatti e Edoardo Forneris, quarto e quinto rispettivamente.

Più attardato il portacolori dello sci club Alpi Marittime, Gabriele Norbiato, che chiude al 24° posto.Gara combattuta quella dell’inseguimento U18 maschile, con i giovani fondisti protagonisti fino all’ultimo metro. Il piemontese Giacomo Barale recupera posizioni rispetto al prologo di sabato e conquista il successo finale chiudendo in 35’07.2, precedendo Thomas Maestri di 32.3 secondi e Francesco Romagna di 46.7 secondi. Alle loro spalle Stefano Negroni, quarto a 1’02.0, e Filippo Segala, quinto a 1’16.6. Con un ritardo di 2'02.0 chiude al 10° posto Leonardo Brondello (Valle Stura).