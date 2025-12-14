VOLLEY A1F / Al via il girone di ritorno, Gatte oggi in casa contro Macerata. Pucelj: “Una partita importantissima per la nostra stagione” [VIDEO]

Prende ufficialmente il via il girone di ritorno della Serie A1 Tigotà, un campionato che anche quest’anno si conferma non solo il più competitivo al mondo, ma anche uno dei più imprevedibili.

La classifica fotografa infatti due realtà molto diverse: da una parte le big già affermate, Conegliano, Milano, Novara e Scandicci, alle quali si è aggiunta Chieri, capace di chiudere l’andata al terzo posto e di dare vita a un inedito quarto di Coppa Italia Frecciarossa tra Novara e Milano, rispettivamente quarta e quinta a quota 29 punti. Chieri è appaiata a 29, preceduta da Scandicci a 34 e dalla capolista Conegliano a 40.

Dietro alle prime cinque, c’è poi il resto del mondo a sgomitare in una classifica cortissima per evitare la zona pericolosa della classifica. Tra la sesta, Busto Arsizio, e l’ultima, San Giovanni in Marignano, ci sono appena 12 punti, con nove squadre concentrate in un fazzoletto.

In particolare, la zona tra il nono e il tredicesimo posto è un vero campo di battaglia: una vittoria può significare fino a quattro posizioni guadagnate, trasformando ogni gara in una finale.

In questa bolgia dantesca c’è anche la Honda Cuneo Granda Volley di coach Salvagni. Per le Gatte uno strepitoso avvio di stagione, inaugurato conquistando tre vittorie nelle prime quattro giornate, compreso l’indimenticabile 3-0 contro le campionesse di Scandicci.

Con il derby vinto con Monviso però il treno delle biancorosse ha iniziato a rallentare: successo al tie break con Firenze e poi un lungo digiuno, fino al punto strappato a Bergamo dopo quasi un mese.

“In questa mezza stagione abbiamo mostrato buone cose, soprattutto all’inizio. È stata una buona prima parte di campionato, anche se c’è ancora da lavorare. Nelle ultime due uscite avremmo potuto fare meglio” ha commentato la schiacciatrice slovena Maša Pucelj .

Classe 2006, alla prima esperienza non solo in A1 ma anche in Italia, la giovane slovena si è subito distinta per grinta e talento: le statistiche raccontano di una media di quasi 14 punti a partita e si è guadagnata fin da subito un posto nel sestetto biancorosso.

“Sono molto felice, mi aspettavo un campionato di altissimo livello e sono contenta di poter mostrare il mio valore anche qui”.

Archiviato l’andata con un po’ di rammarico, le Gatte guardano ora al girone di ritorno, dove ogni punto peserà doppio nella corsa salvezza. Il primo ostacolo è proprio il match di oggi, con avversaria la CBF Balducci HR Macerata di coach Lionetti, formazione partita in salita ma capace di trovare ritmo grazie alle sue bocche di fuoco, Decortes e Kokkonen.

Le arancionere hanno conquistato13 punti nel girone d’andata e hanno guadagnato così il decimo posto in classifica grazie ai due punti conquistati contro Bergamo nell’ultimo turno.

Se le marchigiane arrivano dalla vittoria con le bergamasche, le Gatte arrivano invece dallo stop subito a Pesaro con Vallefoglia, pur lottando per 3 set e mettendo in scena una buona pallavolo.

Ora, però, è il momento di trasformare le prestazioni in risultati e oggi potrebbe proprio essere il momento per iniziare la rincorsa, soprattutto perché le Gatte potranno contare sul fattore campo e sul calore del proprio pubblico.

“Sarà una partita molto importante, vogliamo vincere, vogliamo ritrovarci per mostrare il nostro livello e giocarla in casa può darci una grande mano” conclude Pucelj.

Appuntamento quindi a oggi pomeriggio per il match contro Macerata. Fischio di inizio alle 17:00. Per chi non potesse recarsi a sostenere le Gatte, ricordiamo che la partita sarà trasmessa in diretta su VBTV.