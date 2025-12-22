Cruciani e Senaldi ospiti al Lago dei Salici: serata tra attualità e presentazioni letterarie [FOTO e VIDEO]

Un’occasione speciale per unire convivialità e fatti di estrema attualità al ristorante Lago dei Salici di Caramagna Piemonte. Lo scorso sabato 20 dicembre sono stati infatti ospiti della tenuta i giornalisti Giuseppe Cruciani, conduttore del programma radiofonico “La Zanzara” di Radio 24, e Pietro Senaldi, ospite ricorrente dei salotti televisivi per parlare di politica e fatti sociali odierni. La serata è stata anche l'occasione per presentare i due libri degli ospiti, noti anche come scrittori.

Cruciani (per la seconda volta presente al Lago dei Salici) ha portato recentemente alle stampe l’opera “Ipocriti!”, di cui ha riassunto le tematiche affrontate: “Nel libro emergono le mie analisi sull’ipocrisia del mondo Lgbtq+, del mondo del progressismo, dell’inclusione, del femminismo, dell’immigrazione, di chi difende le forze dell’ordine a parole, ma poi nei fatti le attacca e una serie di altri temi di chi predica bene e razzola male”.

Sul fenomeno dell’anti-fascismo: “Oggi il fascismo viene evocato ogni giorno, in televisione, in radio, sui giornali come se ci fosse un vero pericolo fascismo, che in realtà e per fortuna non esiste. Un fascismo che viene evocato da forze di sinistra, che spesso non hanno nulla da dire e allora parlano di un governo autoritario, di un pericolo fascista incombente o esistente, cose che personalmente non hanno senso. Credo che violenza politica ce ne sia poca in Italia, l’unica che ritengo però violenza proviene dal mondo dell’estrema sinistra dei centri sociali. Nell’anti-fascismo ci si ammanta di libertà e democrazia, quando invece la sinistra vuole limitare la libertà che la stessa propugna”.

“Ipocriti!” è la prosecuzione di quanto proposto nel suo libro precedente, “Via Crux”: “È un secondo aggiornamento contro tutto ciò che è politicamente corretto, contro tutto quel mondo woke che ha caratterizzato la società americana negli ultimi 20 anni e che caratterizza ancora l’Italia in molti stati europei”.

Pietro Senaldi è invece uscito con il libro “Sveglia!”, opera che tratta i mali dell’Italia e su come guarirli. Il giornalista milanese ha anche offerto eccezionalmente un collegamento in diretta col programma nazionale su La 7 “In onda”, condotto dai colleghi giornalisti Aprile e Telese. “Ero impegnato qui in Piemonte in occasione degli scontri a Torino, dopo lo sgombero del centro sociale di Askatasuna e ho commentato le vicende – ha spiegato Senaldi, condirettore del quotidiano “Libero” -. Personalmente la situazione è diventata insostenibile, dato che Askatasuna ha assaltato redazioni di giornali, commissariati di Polizia e ferrovie. Non è così che opera un centro sociale”.

A commentare infine la serata il titolare del Lago dei Salici Giovanni Riggio: “Siamo riusciti ad ospitare due giornalisti affermati, unendo cultura, spettacolo e coinvolgendo tutto il pubblico che ha partecipato con piacere, in una discussione ampia su tutti i temi di attualità, grazie anche al moderatore Maurizio Scandurra”.

GUARDA LE INTERVISTE VIDEO: