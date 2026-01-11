BIATHLON / Trionfo Piemonte in Coppa Italia: oro per Filippo Massimino, Lucia Brocchiero, Magalì Miraglio Mellano e Carlotta Gautero

La splendida cornice delle Alpi valtellinesi ha ospitato sabato 10 gennaio le gare di sprint della 3ª tappa della Coppa Italia di Biathlon, valida anche come Campionati Italiani e intitolata al “Memorial Stefano Sertorelli – Trofeo Cimetti”.

Aspiranti maschile

Nella categoria Aspiranti si è imposto Walter Landry (Bionaz Oyace) con il tempo di 21’15.0 e due poligoni impeccabili. Alle sue spalle Matteo Zanoli (Alta Valtellina) in 21’34.7 e Jonathan Giordano (Entracque Alpi Marittime) in 21’48.4.

Buon risultato per il cuneese Nicola Giordano (Entracque Alpi Marittime), che chiude all’8° posto con il tempo di 22’12.6. Più indietro gli altri rappresentanti della provincia di Cuneo:

Giacomo Maurino (Valle Stura) 17°, Luca Fulcheri (Valle Ellero) 20°, Thiago Ghibaudo (Valle Stura) 22°, Liam Lisciandrello (Valle Pesio) 23°, Lorenzo Salvagno (Valle Pesio) 25°, Pietro Salvatico (Valle Ellero) 33°, Joei Lisciandrello (Valle Pesio) 34°, Gabriele Giordanetto (Valle Stura) 35°, Mattia Bagnis (Valle Ellero) 37°, Andrea Quaranta (Entracque Alpi Marittime) 43°.

Giovani maschile

Grande soddisfazione per il Cuneese con la vittoria di Filippo Massimino (Entracque Alpi Marittime), che si laurea campione italiano grazie a una prova solida chiusa in 26’50.6 con un solo errore al tiro.

Ottimo anche il 10° posto di Jacopo Piasco (Entracque Alpi Marittime) in 29’02.9, mentre Lorenzo Canavese (Entracque Alpi Marittime) termina 15°. Stefano Occelli (Valle Stura) è 18°. In difficoltà al tiro Leonardo Raineri (Valle Ellero), con sei errori complessivi.

Juniores maschile

Tra gli Juniores il titolo italiano va a Hannes Bacher (CS Carabinieri). Buone anche le prove di atleti piemontesi inseriti nei gruppi sportivi militari, tra cui Nicola Giordano (Fiamme Gialle), che chiude all’8° posto, e Paolo Barale (Fiamme Oro), 9°.

Senior maschile

Nella gara Senior, valida per la Coppa Italia Fiocchi, vittoria di Alex Perissutti (CS Esercito). Da segnalare la presenza tra i migliori di Nicolò Giraudo (CS Esercito), atleta cuneese che completa il podio al 3° posto.

Aspiranti femminile

Tra le Aspiranti successo e titolo italiano per la cuneese Lucia Brocchiero (GS Fiamme Gialle) in 20’54.3. Sul podio anche l’altra piemontese Viola Camperi (GS Fiamme Gialle), seconda in 21’16.9.

Ottimo il risultato del quartetto dell’Entracque Alpi Marittime con Elena Carletto (8ª), Giada Grosso (9ª), Cloe Giordano (10ª) e Alice Ballario (11ª). Caterina Parola (Valle Stura) chiude 21ª, mentre Vittoria Caffa (Valle Pesio) è 39ª.

Giovani femminile

Nella categoria Giovani buone notizie per il movimento cuneese grazie al terzo posto di Alice Gastaldi (GS Fiamme Gialle). Positiva anche la prova di Iris Cavallera (Entracque Alpi Marittime), quarta, seguita da Gaia Gondolo quinta.

Juniores femminile

Tra le Juniores spicca la vittoria di Carlotta Gautero (GS Fiamme Oro), atleta della Granda, che si impone con il tempo di 23’20.0 davanti a Nayeli Mariotti Cavagnet e a Eva Hutter.

Senior femminile

Nella gara Senior successo di Denise Planker (CS Esercito), con Maura Marchiori (US Dolomitica) al secondo posto.