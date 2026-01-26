ATLETICA / Sipario sul Campaccio 2026, Adele Roatta 14ª

Domenica 25 gennaio la corsa campestre ha registrato la 69ª edizione della grande classica internazionale di San Giorgio sul Legnano, il Campaccio, manifestazione internazionale inserita nel circuito di World Athletics con il livello Gold.

Per quanto riguarda i risultati dei piemontesi presenti, nella prova assoluta femminile, buona impressione desta l’azzurrina Chiara Munaretto (ASD Futuratletica Piemonte), sesta assoluta e seconda tra le u23. Da segnalare poi il 14° posto della cuneese Adele Roatta (Bracco) e il 21° di Sonia Mazzolini (GAV) e il settimo, tra le juniores, di Irene Cappio (ASD Futuratletica Piemonte), 36ª assoluta.

Migliore dei piemontesi nella prova assoluta maschile Amorin Gerbeti, con la nuova casacca dell’Atl. Casone Noceto, 15° e sesto tra gli u23. Alle sue spalle Roberto Giacomotti (Sport Project VCO) che precede il cuneese dell’Atl. Casone Noceto Francesco Mazza, 18° assoluto e ottavo della categoria u23, e Riccardo Borgialli (Sport Project VCO) 20°.

Nella prova juniores maschile bel quinto posto dell’azzurrino della corsa in montagna Stefano Perardi (Sport Project VCO) mentre il suo ex compagno di club Pietro Ruga, ora portacolori della Varese Atletica, è settimo. Decimo invece Christian Suini (Sport Project VCO) davanti ai compagni di club Stefano Pazzinetti e Christian Piana, 11° e 12°, 16° Gabriele Gattino (Sisport), seguito da Riccardo Spalla (ASD Accademiatletica).

Andrea Cappelli (Sport Project VCO) è quinto nella categoria allievi, seguono Giacomo Manassero (ASD Dragonero), sesto, Pietro Carlo Milano (Atl. Canavesana) 11°, Ludovico Trincheri (Atl. Roata Chiusani) 13°, Niccolò Salustri (Atl. Canavesana) 15°, Paolo Granzino (Atl. Susa Adriano Aschieris) 16°.

Al femminile Elisa Fissore (Atl. Settimese) è quarta, precedendo Vittoria Audifreddi (Atl. Saluzzo), decima, Giada Cappini (Sport Project VCO) 11ª, Anita Pelissero (Atl. Susa Adriano Aschieris) 14ª, Sara Bori (ASD Futuratletica Piemonte) 19ª.

Da segnalare ancora nel cross corto il 5° posto di Andrea Mandrino (Atl. Alessandria) e il 13° di Andrea Floriani (Sport Project VCO) con Marco Lorenzon (ASD Futuratletica Piemonte) terzo tra gli juniores (22° assoluto).