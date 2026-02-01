SUPERLEGA / Trento-Cuneo 3-0, Battocchio: "Opportunità create ma piccole ingenuità, fatali a questo livello" [VIDEO]

L’Itas Trentino prevale con un perentorio 3-0 sulla MA Acqua S.Bernardo Cuneo. I padroni di casa, trascinati da Ramon (15 punti) e Faure (11), confermano il dominio, mentre i biancoblu cuneesi pagano una settimana atleticamente complicata, con allenamenti ridotti a nove elementi e un mini-infortunio per Baranowicz, non riuscendo a concretizzare le chance nel secondo set perso ai vantaggi.​

Coach Matteo Battocchio, al termine, bilancia rammarico e ottimismo: “Baranowicz ha avuto una settimana complicata, è stata in generale una settimana complicata, ci siamo allenati anche in nove e non è stata una settimana semplice. Eh credo che però abbia influito non così tanto sulla prestazione, ed è un peccato perché secondo me oggi avevamo delle opportunità. Ce le siamo costruite molto bene nel secondo set e non siamo riusciti a chiudere 24-22, anzi 24-21, eh però col cambio palla 24-22 ed è stato un po’ un peccato quello. E il terzo set, secondo me, con un paio di attenzioni in più l’avremmo di nuovo portato intorno ai vantaggi”.

Il tecnico elogia comunque i segnali positivi: “C’è la sensazione che ci siano delle cose che abbiano funzionato abbastanza bene, la prestazione di Giraudo è stata molto positiva, molto solida. Eh chiaramente con un po’ di emozione per quello che riguarda l’attacco, mentre un po’ più di sicurezza su quella che è la sua zona di comfort che è il bagher. E sicuramente in generale ci sono state delle situazioni in attacco che non hanno girato per il verso giusto”.​

La pausa per la Final Four di Coppa Italia concede un weekend libero, ideale per recuperare e correggere gli errori: “Intanto cercare di recuperare alcune condizioni fisiche non brillanti, per i motivi di cui sopra e questa è la priorità. E poi, come ci siamo detti in spogliatoi a fine partita, capire se abbiamo imparato, perché quello che era già successo parzialmente con Monza ed è successo di nuovo stasera, sono delle piccole ingenuità che a questo livello non ti puoi permettere che ci sono capitate perché in queste ultime due settimane abbiamo avuto una qualità di allenamento alta, ma con una serie di attenzioni su queste cose qua molto bassa. E questa cosa qua non ce la possiamo permettere e oggi, secondo me, si è vista tutta”.

Prossimo impegno la trasferta a Cisterna: “Intanto dobbiamo continuare a lavorare per crescere, soprattutto a livello individuale, perché la crescita collettiva passa necessariamente da una crescita individuale e una somma di fattori e avvicinarci alla partita di Cisterna sapendo che abbiamo fatto qualcosa in più del giorno precedente. Dopodiché sarà chiaramente una gara in casa loro, quindi diversa da quella di casa nostra, sarà uno scontro diretto importante, due formazioni che credo non abbiano più tantissimo da chiedere al campionato e quindi sarà nuovamente un’occasione per divertirsi, per provare anche a mettersi in mostra qualcuno, per vedere se uno scalino in più nel tema di apprendimento e di stare dentro questo campionato è stato fatto”.

