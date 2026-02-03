JUDO / Successo monregalese al “Gran Premio Giovanissimi” di Leinì

Domenica 31 gennaio, oltre cinquecento judoka hanno calcato i tatami del Palamaggiore di Leinì per il “Gran Premio Giovanissimi”, organizzato dal Comitato Regionale Fijlkam, Piemonte e Val d’Aosta – settore Judo, riservato ai Preagonisti delle categorie Bambini, Ragazzi e Fanciulli.

Evento sportivo valevole per l’attribuzione del ‘voto di base’ conferito sulla base di competenze motorie e di rispetto dei valori educativi, con focus su crescita tecnica e spirito sportivo.

Mentre negli agonisti il ‘voto di base’ viene calcolato in base agli Ippon (proiezione controllata sulla schiena, immobilizzazione o sottomissione), ai Waza-ari (proiezione incompleta e immobilizzazione) e agli Shido (penalità).

Sette gli atleti dell’ASD Judo Mondovì, preparati, accompagnati e guidati dal Maestro Alessandro Brizio. Medaglia d’oro per Rafael Viale, grazie alle tre vittorie ottenute.

Argento per Stefan Chelmus, Giorgio Mirto, Giacomo Botta e Kailash Galbiati, alla prima esperienza come il fratello Rishi, capace di vincere l’incontro tecnicamente più complicato ed ottenere, al pari di Camilla Botta, un prezioso bronzo.











