VOLLEY DF / Busca, il sogno Coppa Piemonte si spegne nella semifinale casalinga

Sfuma il sogno coppa per le ragazze del Busca Volley che cadono per 1-3 nella semifinale casalinga che le vedeva opposte alla Vivienergia Scurato.

Il match si è aperto subito con un parziale infinito e vibrante, dove le ospiti sono state più lucide nel finale strappando il set ai vantaggi per 25-27, ma la reazione del Busca non si è fatta attendere: nel secondo set le padrone di casa hanno dominato il campo con un netto 25-17 che sembrava aver inerpicato la sfida sui binari giusti. La continuità è però mancata nelle fasi calde del terzo e quarto set, dove lo Scurato è riuscito a mantenere i nervi saldi e a chiudere i conti rispettivamente 22-25 e 23-25, spegnendo ogni tentativo di rimonta delle buschesi. In particolare il parziale finale è stato una vera e propria dimostrazione di caparbietà delle buschesi che, sotto di quasi 10 punti, sono state in grande di andare ad un solo punto dai vantaggi.

“Alle ragazze e allo staff va un grande grazie per averci portati fino qui. La squadra avversaria schiava due ragazze che hanno fatto la differenza con un braccio pesante e con difese veramente di livello alto complimenti a loro - la dichiarazione del presidente - .Ora dobbiamo farci scivolare questa sconfitta e rituffarci sul campionato dimostrando anche a noi stessi di poter trarre giovamento anche da una sconfitta. Niente musi lunghi ma consapevolezza di ciò che vogliamo, Anduma Fie!”

Risultati della settimana

Serie D femminile - Semifinale Coppa Piemonte

L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA 1-3 VIVIENERGIA SCURATO (25-27, 25-17, 22-25, 23-25)

LCM-MC1933 Busca: Martinasso, Bina, Cassini, Cattaneo, Donadei, Cavallo, Garello, Re, Giraudo, Bonardello, Golle, Testa. All.: Lamberi M., Lamberti L.

1ª Divisione

VBC DRAGONS DRONERO 0-3 L.C.M. COSTRUZIONI MC1933 BUSCA (19-25, 18-25, 22-25)

Busca: Brocchiero, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Giordano

Under 18

MON.VI BAM 3-2 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (18-25, 26-24, 27-25, 21-25, 15-12)

Busca: Bina, Bonardello, Castellino, Eandi, Garino, Gianni, Lingua, Michelini, Mondino, Paoletto, Pascale. All.: Lamberti

Under 16

QUEEN TOUCH CUNEO 2-3 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (25-16, 21-25, 25-20, 23-25, 13-15)

Busca: Aimar, Barale, Garino, Garnero, Giordano, Marijashi, Pellegrino, Pellitta, Petrone, Rosso, Selimi, Serino All.: Perotti

Under 14

MON.VI BAM VERDE 3-1 MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA (25-20, 21-25, 25-23, 25-20)

Busca: Ballabani, Barra, Ferrero, Fino, Graffini, Marchetti, Marku, Mhillaj, Rosso A., Rosso E., Rostagno, Sasia, Serino. All.: Lamberti

Under 13

MARIO CASTELLINO 1933 SEDAMYL BUSCA 0-3 LIBELLULA VAB (14-25, 12-25, 22-25)

Busca: Abbà, Arnaudo, Conte, Deng, Girello, Jubani, Lleshi, Massabò, Palushi, Rosso. All.: Cavallero