SUPERLEGA / Cuneo riparte da Cisterna: blindare la salvezza e mantenere vivo il sogno playoff

Dopo la pausa per la Coppa Italia torna la SuperLega, ormai alle battute finali della regular season: tre giornate separano le squadre dal verdetto del 25 febbraio, poi sarà tempo di playoff. Una coda di stagione che tutti attendono, ma che per la MA Acqua S.Bernardo Cuneo resterà probabilmente una chimera. Non era questo l’obiettivo iniziale del club piemontese, anche se gli uomini di Matteo Battocchio proveranno fino all’ultimo a tenere aperto uno spiraglio.

Il calendario propone tre tappe decisive: Cisterna in trasferta domenica 15 alle 17, poi Padova in casa il 22 febbraio – ultima uscita stagionale al palasport, che saluterà Zaytsev e compagni – e infine Milano. Proprio la sfida con i patavini sarà l’occasione per l’abbraccio finale con un pubblico che quest’anno si è rivelato il vero settimo uomo in campo, presenza costante e voce fondamentale anche per gli equilibri societari.

Intanto c’è da pensare alla trasferta nel Lazio. Cisterna insegue a quota 11 punti, tre in meno dei biancoblù (14), e cerca il riscatto dopo il 3-0 subito all’andata alla seconda giornata, primo storico confronto in SuperLega a Cuneo. I pontini vogliono festeggiare davanti al proprio pubblico la matematica salvezza e, in caso di successo pieno da tre punti, agganciare e superare momentaneamente i piemontesi grazie al maggior numero di vittorie.

A presentare la sfida in casa Cisterna"è il palleggiatore Alessandro Fanizza, che rassicura sulle proprie condizioni fisiche: «Il risentimento all’addome è ormai superato, sto bene. Il lavoro fisico e le terapie mi hanno permesso di recuperare. Oggi e domani saranno decisivi per ritrovare la migliore condizione in vista di Cuneo. È una gara importantissima: vincerla ci darebbe la sicurezza matematica della salvezza, con l’aggancio a Cuneo. Sarebbe un bel segnale per noi, una soddisfazione lasciarci dietro due squadre e non solo la retrocessa. Non sarà facile: Cuneo ha giocatori di spessore, anche senza Sedlacek. In casa vogliamo fare un regalo al nostro pubblico, alla società e a noi stessi".

Sul fronte cuneese l’obiettivo minimo è conquistare almeno un set, quanto basta per blindare aritmeticamente la permanenza in categoria. Una formalità solo sulla carta, ma che va messa nero su bianco.

Il direttore sportivo Paolo Brugiafreddo analizza così il match: "Sarà una partita complicata, si affrontano due squadre con una classifica molto simile e con lo stesso obiettivo: chiudere definitivamente il discorso salvezza e provare a salire il più possibile. Per noi sarebbe fondamentale muovere la classifica a Cisterna. Loro lottano in ogni gara, hanno una diagonale efficace con Barotto in grande forma e giocatori di esperienza come Bayram, Lanza e Mazzone. Mi auguro che la leggerezza di sapere che ci basta un set per la matematica salvezza ci aiuti a esprimere una prestazione di livello".

Fischio d’inizio alle ore 17, diretta streaming su VBTV.