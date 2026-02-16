CALCIO SERIE C / Al Bra non riesce il miracolo: l'Ascoli vince 3-1 [VIDEO]

Finisce 1-3 il confronto tra Bra e Ascoli, andato in scena nel pomeriggio di ieri, domenica 15 febbraio, al “Sivori” di Sestri Levante. Confronto che ha chiuso la dispendiosissima settimana dei 3 appuntamenti ufficiali per la squadra allenata da Fabio Nisticò, contando le trasferte di Livorno (domenica) e Guidonia Montecelio (giovedì).

La cronaca.



Sotto un sole splendente e praticamente primaverile, ha avuto inizio il match. Al minuto 4 Rizzo Pinna colpisce la traversa da posizione molto defilata. 1-0 Bra al 15esimo: terzo corner consecutivo battuto dai giallorossi, Milani mette in area piccola una traiettoria velenosa e bomber Ismet Sinani insacca il vantaggio con una zampata delle sue! Settimo sigillo stagionale nella Serie C Sky Wifi, ottavo con la Coppa Italia. Sinistro su punizione di Galuppini dai 20 metri, vola Franzini a deviare in corner (31’). FVS richiesto dall’Ascoli al 42esimo per un contrasto Sganzerla-Chakir, l’anticipo del numero 6 braidese è preciso e pulito e il gioco viene fatto riprendere regolarmente dopo la revisione televisiva. 1-0 all’intervallo.



Franzini respinge con il corpo il tiro di Chakir, al secondo della ripresa. 1-1 Ascoli al settimo con il tocco ravvicinato di Chakir. Raddoppio ascolano al minuto 10, firmato Galuppini. La Marca e Baldini entrano al 20’ in casa Bra. Percussione di Lia (24’) pallone profondo e Maressa non ci arriva di un nulla sul secondo palo. Calcio piazzato di Baldini (28’) dalla corsia mancina, sfera che sibila il palo alla sinistra di Vitale. Gori insacca la terza rete al 37esimo dopo aver vinto un rimpallo. Nei minuti di recupero (4) Tuzza e Silipo sfiorano la segnatura. Triplice fischio, con tutto il gruppo giallorosso che è andato ad applaudire e a salutare il tifo organizzato giunto in pullman dalla città della Zizzola

QUI SOTTO IL VIDEO DELLA CONFERENZA STAMPA: