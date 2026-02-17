Time Out SuperLega: ospiti Costamagna, Righi e Lini nel sedicesimo appuntamento in diretta

Sedicesimo appuntamento con Time Out SuperLega questa sera alle ore 21, in diretta dagli studi di Cuneo. Una puntata come sempre ricca di ospiti e collegamenti per analizzare nel dettaglio i risultati del 20° turno di campionato e fare il punto sulla stagione in corso.

In collegamento da Minorca interverrà il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, mentre in studio, ospite del conduttore Cesare Mandrile, sarà presente Valerio Giraudo, fotografo di Cuneo Volley, per commentare la sconfitta della MA Acqua S.Bernardo Cuneo sul campo di Cisterna.

Spazio anche alle impressioni del dopo gara con le dichiarazioni del coach Matteo Battocchio e del capitano Domenico “Mimmo” Cavaccini, protagonisti dell’analisi tecnica del match.

Collegamento di prestigio con il presidente della Lega Pallavolo Serie A, Massimo Righi, con il quale si farà il punto sulla stagione e si discuterà delle prospettive future della pallavolo italiana. Intervento in diretta anche del direttore sportivo della Powervolley Milano, Fabio Lini, intervistato da Luca Muzzioli.

Non mancheranno interviste e opinioni dai principali campi della giornata: da Trento per Itas-Grottazzolina, da Perugia per Sir Susa Scai Perugia-Piacenza e da Civitanova Marche per Lube-Modena.

A chiudere la trasmissione, come da tradizione, le rubriche Up&Down, a cura di Massimo De Marzi, e Il Pagellone firmato da Luca Muzzioli.

L’appuntamento è per questa sera alle ore 21, in diretta sulle home page di TargatoCN, La Voce di Alba, TorinoOggi.it e Volleyball.it, oltre che sui canali YouTube delle testate e su DixTv.it.