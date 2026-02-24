VOLLEY / Honda Cuneo Granda Volley ai Play Off di CEV Challenge Cup: dopo la salvezza in A1, le Gatte puntano all'Europa

La Honda Cuneo Granda Volley non si ferma e, dopo aver centrato l’obiettivo della permanenza in Serie A1, ora guarda oltre: all’orizzonte ci sono i Play Off di CEV Challenge Cup.

La regular season si è chiusa il 21 febbraio nel modo più bello: il successo casalingo contro la Megabox Vallefoglia ha messo il sigillo su una salvezza costruita giornata dopo giornata, tra ostacoli, battaglie e rimonte. Le Gatte, guidate dal tandem Tisci-Cardullo, hanno trovato energie e qualità nei momenti decisivi, crescendo contro avversarie di rango e dimostrando di meritare il palcoscenico del campionato più competitivo al mondo.

Le ultime due giornate sono l’emblema della stagione biancorossa: due tie-break, due imprese, due esplosioni di gioia. Prima il derby contro una corazzata come la Igor Gorgonzola Novara, poi la sfida senza appello contro Vallefoglia. Vittorie pesantissime, che hanno scritto la parola “salvezza” e acceso una nuova ambizione.

Adesso si cambia pagina. I Play Off di CEV Challenge Cup rappresentano un’occasione straordinaria: non solo prolungare la stagione, ma trasformarla in qualcosa di storico. La formula prevede due gironi da quattro squadre, con gare di andata e ritorno. Inserita nel Girone B, Cuneo inizierà il proprio cammino contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano, in attesa di conoscere le altre contendenti provenienti dai Play Off Scudetto.

Le vincitrici dei due gironi si sfideranno in una finale secca (18 o 19 aprile) sul campo della miglior classificata in regular season. E non è tutto: il regolamento prevede anche un eventuale spareggio supplementare a fine aprile, qualora si aprissero scenari legati ai piazzamenti dei Play Off Scudetto. Un intreccio di possibilità che rende la corsa europea ancora più intensa.

Intanto una certezza c’è: il Palazzetto dello Sport di Cuneo sarà ancora una volta il cuore pulsante di questa avventura. Almeno tre partite, tre battaglie, tre nuove occasioni per spingere le biancorosse verso l’Europa.

La società ha scelto di stringersi ancora di più ai suoi tifosi, veri protagonisti della salvezza: gli abbonati potranno assistere gratuitamente alle gare dei Play Off, ricevendo via mail un nuovo tagliando digitale.

Perché adesso non si tratta solo di restare. Si tratta di sognare. E Cuneo ha dimostrato di sapere come si fa.