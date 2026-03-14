CALCIO SERIE C / Bra beffato nel recupero: il Pineto vince 2-1 al “Pavone-Mariani”

Allo stadio “Pavone-Mariani”, oggi pomeriggio il Bra è stato superato dal Pineto per 2-1 (nella 32esima giornata del girone B della Serie C Sky Wifi). Andiamo in cronaca.



22 i tifosi giunti dalla città della Zizzola per sostenere i ragazzi di mister Fabio Nisticò (squalificato e sostituito in panca dal vice Alessio Bonante). Dopo un tentativo di Lombardi, risponde La Marca (16′) con una girata fulminea in piena area e Tonti con una mano alza in corner. Uscita bassa di Renzetti che sbarra la strada a Vigliotti al 19′. Armstrong per Capac al 39′, sinistro rasoterra e Tonti deve distendersi in tuffo. Intervallo e 0-0.



I giallorossi trovano il gol dello 0-1 al settimo del secondo tempo: Brambilla serve Daniel Armstrong che, con un sinistro rasoterra e in diagonale, supera il portiere del Pineto. Primo gol stagionale, in maglia Bra, per il classe 2005 finlandese. Al 15esimo, i padroni di casa si portano sull’1-1 con Borsoi. FVS richiesto dal Bra al 27esimo: fallo di Postiglione (piede a martello) ai danni di Baldini, ma l’arbitro mantiene la decisione presa in campo (ammonisce e non espelle il giocatore pinetese).

FVS richiesto, anche, dal Pineto al 32′: Postiglione termina a terra (in area) dopo un presunto contatto con Maressa e viene confermata la decisione di campo (nessun penalty). Nei 6 minuti di recupero, i locali si portano sul 2-1 con un colpo di testa di Nebuloso (50′). Al minuto 55, FVS richiesto dal Bra per lo scontro Tonti-Fiordaliso (che resta a terra dopo l’uscita del portiere abruzzese); il direttore di gara non opta per alcuna sanzione. Finisce così.



Venerdì 20 marzo (ore 20,30) il Bra ospiterà la capolista Arezzo al “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante.



Pineto: Tonti, Ienco (22′ st Serbouti), Postiglione, Schirone, Marrancone (9′ st Nebuloso), D’Andrea, Borsoi, Kraja (9′ st El Haddad), Lombardi, Vigliotti (22′ st Biggi), Frare (47′ st Giannini). A disp: Marone, Verna, Viero, Sabatelli, Di Lazzaro. Allenatore: Ivan Tisci.

Bra: Renzetti, Sganzerla, Armstrong, Fiordaliso, Campedelli (35′ st Tuzza), Maressa (43′ st Dimatteo), De Santis, La Marca (43′ st Pretato), Capac (22′ st Scapin), Brambilla, Baldini (35′ st Leoncini). A disp: Franzini, Rabuffi, Fioccardi. Allenatore: Alessio Bonante (squalificato Fabio Nisticò).

Arbitro: Maccorin di Pordenone (assistenti: Storgato di Castelfranco Veneto e Petarlin di Vicenza; quarto ufficiale: Sacchi di Macerata; operatore FVS: Esposito di Pescara).

Marcatori: 7′ st Armstrong (B), 15′ st Borsoi (P), 50′ st Nebuloso (P).

Note: pomeriggio soleggiato, terreno di gioco in buone condizioni; 495 spettatori (22 tifosi giallorossi nel settore ospiti). Ammoniti Schirone, Ienco, Postiglione (P), Sganzerla (B).