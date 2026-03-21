Le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 protagoniste alla conviviale del Panathlon Club Cuneo

Intensa partecipazione dei soci del Panathlon Club Cuneo che, in occasione dell’incontro-conviviale di marzo, ha invitato due suoi soci, Claudio Migliore e Piermario Giordano, a raccontare la loro esperienza e le loro emozioni nell’aver vissuto in prima persona le Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026.

In particolare, Claudio Migliore è stato uno dei selezionati nella Joint Task Force come Field of Play - Addetto ai Campi di Gara degli Alpini.

[L'intervento di Claudio Migliore]

Claudio ha raccontato come, anche in questa occasione, sia emerso con forza lo spirito degli Alpini, basato sul senso del dovere e della solidarietà, unito ad un profondo legame con la montagna e la Patria.

L’essere parte attiva nel controllo della sicurezza delle piste e nel loro allestimento, il poter vivere in contatto con numerosi atleti provenienti da tutto il mondo, è stata per Claudio una esperienza irripetibile, che resterà per sempre nei suoi pensieri.

Piermario Giordano ha raccontato invece la sua esperienza come sostenitore dell’atleta borgarino Martino Carollo che, alla sua prima esperienza olimpica, ha ottenuto uno splendido bronzo a squadre nella staffetta dello sci di fondo.

[Piermario Giordano, sulla destra, tra i fan di Martino Carollo]

Presente sulla pista, Piermario ha potuto vivere i momenti decisivi di questa splendida vittoria ed ha trasmesso a tutti i presenti l’emozione di essere fisicamente presente in uno scenario ed un’atmosfera indimenticabile.

Durante la serata è stato presentato dal presidente Carlo Ripa il nuovo socio del Panathlon Club Cuneo Giorgio Salomone, importante giocatore di pallavolo negli anni d’oro dell’Alpitour Cuneo e responsabile del settore giovanile del Cuneo Volley.

[Migliore, Bossi, Salomone, Ripa e Giordano]

L’incontro conviviale si è tenuto presso la pizzeria Le Petit Papillon, dove il Panathlon Club Cuneo ha goduto di una ottima accoglienza da parte della proprietaria Laura e dal suo staff.