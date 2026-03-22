VOLLEY / Playout serie A3: Monge-Gerbaudo Savigliano batte Terni 3-0 e si prende gara-1

Il Monge-Gerbaudo Savigliano non sbaglia, si prende gara-1 della serie playout contro il Terni Volley Academy e lo fa con una prova convincente. Il 3-0 in un PalaSanGiorgio pieno come non mai non è solo il miglior modo per sfruttare il fattore campo, ma anche la dimostrazione che i ragazzi di coach Andrea Berra ci sono e possono giocarsi tutte le loro carte nel momento più importante della stagione.

Ora la serie si sposta in Umbria per gara-2: appuntamento per domenica 29 marzo alle ore 18 a Terni.

Cronaca del match

I tre rapidi parziali in cui si risolve l’incontro sono per certi versi molto simili tra loro. O meglio, pressoché identici sono i primi due, con le due squadre che sembrano non voler scappare, ma anche con Savigliano che non dà mai la sensazione di poter cadere. A turno, Rossato, Schiro e Sacripanti mettono a terra i palloni che consentono ai padroni di casa di scappare nei momenti cruciali dei parziali. Il terzo, invece, eccezion fatta per un passaggio a vuoto nel cuore del set, è gestito con maturità dai piemontesi, che si mettono subito a condurre con Pistolesi sugli scudi al servizio e non lasciano più il controllo della gara, chiudendo con un significativo 25-19.

I sestetti iniziali

Coach Andrea Berra conferma il sestetto tipo, con la diagonale Pistolesi-Rossato, Schiro e Sacripanti in posto 4, Rainero e Bonola al centro. Liberi alternati Rabbia, in difesa, e Galaverna, in ricezione.

Coach Cristiano Camardese risponde con Catinelli Guglielminetti in cabina di regia e Martinez opposto; Biasotto e Ciupa in posto 4, Caporossi e Mugnolo al centro. Libero Broccatelli.

Primo set

L’inizio di gara è di studio, fino al primo strappo di Savigliano, con Schiro che regala il +3 sul 13-10. Nel momento cruciale, però, Terni sembra mettere la freccia sul 19-20, ma Berra ferma tutto con un time-out dal quale i suoi rientrano meglio in campo. La giocata decisiva è di Rossato, che prima mette in apprensione la ricezione ospite favorendo la free-ball vincente di Sacripanti e poi, dopo un time-out umbro, chiude i conti con un grande ace. 25-22 e 1-0.

Secondo set

La risposta degli umbri è di quelle che si fanno sentire: sul 3-7 per gli ospiti, Berra è già costretto a chiamare tempo. La reazione saviglianese è immediata: i biancoblù leggono meglio gli attacchi ospiti e cuciono il divario, fino all’8-9 che costringe Camardese a rispondere con un time-out. Si resta ancora una volta punto a punto, ma con i ragazzi di Berra sempre costretti a inseguire. Cruciale per le dinamiche del set è l’errore di Martinez che consente ai saviglianesi di agganciare sul 19-19. I padroni di casa riescono a mettere il muso davanti e con Sacripanti e Rossato si portano addirittura sul +2 (23-21). Sempre loro, ma a ruoli invertiti, chiudono i conti: l’opposto regala ai suoi due set-point, quindi il posto 4 mette a terra il pallone del decisivo 25-23.

Terzo set

Il terzo parziale è forse il più semplice per i padroni di casa, che con due ace consecutivi di Pistolesi si portano avanti sin dalle prime battute (6-3) e, di fatto, non perdono più il controllo della partita. L’ace di Rossato e il punto di Sacripanti scavano il solco più ampio di tutto il match nel cuore del set (12-7), ma Catinelli Guglielminetti ricuce con l’ace del -1 (15-14). Scollinato il passaggio a vuoto, i piemontesi se ne vanno di nuovo: Schiro fa +4, quindi Sacripanti trova l’ace del decisivo +5 (22-17). Questa volta è davvero finita, perché Pistolesi sceglie Rossato con mette a terra il pallone che garantisce cinque palle-match ai padroni di casa. Ne basta una, perché la difesa del Monge-Gerbaudo regge ed è Schiro a mettere la parola “fine” sul primo di cinque atti.

Il post-gara. Al termine del match, come MVP è premiato Luca Rossato, top-scorer con 17 punti, a cui vengono consegnate la consueta maglia offerta da Volley & Sport e una bottiglia di succo di mele offerta dall’Azienda agricola Dutto. “Siamo molto felici di essere riusciti a portare in campo tutta l’energia che avevamo accumulato per questa gara-1. Era molto importante ma siamo stati bravi a giocare di gruppo e a chiudere i conti. Ora testa a gara-2, perché la serie è ancora lunga” – le parole dell’opposto biancoblù.

[Luca Rossato premiato da Lorenzo Codarin, Arianna Menini e Guido Rosso]

Monge-Gerbaudo Savigliano-Terni Volley Academy 3-0

Parziali: 25-22, 25-23, 25-19

Monge-Gerbaudo Savigliano: Pistolesi 2, Rossato 17, Schiro 16, Sacripanti 15, Rainero 5, Bonola 5, Rabbia (L); Galaverna (L2), Ballan, Carlevaris; N.E. Guiotto, Quaranta, Bacco, Girotto. All. Berra.

Terni Volley Academy: Catinelli Guglielminetti 4, Martinez 13, Biasotto 10, Ciupa 8, Caporossi 5, Mugnolo 3, Broccatelli (L), Troiani, Hristov 4; N.E. Picardo, Bontempo. All. Cristiano Camardese.

Durata set: 29’, 32’, 25’.