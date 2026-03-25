SPORT / Ecco le squadre che si contenderanno lo scudetto 2026 della Pallapugno

Presentati ieri, martedì 24 marzo, presso la cantina Terre del Barolo a Castiglione Falletto, i campionati e le squadre che parteciperanno ai campionati di serie A, serie B e femminile di Pallapugno 2026.

Per quanto riguarda la serie A le squadre che si sfideranno per la conquista del tricolore saranno 12 e la stagione comincerà sabato 28 marzo a Imperia, con la sfida di Supercoppa fra Nocciole Marchisio Cortemilia e Terre del Barolo Albese.

[I capitani della Serie B]

Poi il campionato si fermerà per due settimane, poiché alcuni dei protagonisti, fra cui il campione in carica Massimo Vacchetto, saranno impegnati in Argentina nel campionato mondiale di 'Pelota a mano', con la guida tecnica del CT Giorgio Vacchetto.

[Giorgio Vacchetto e Fabio Gallina]

La prima giornata si disputerà dunque nel week end 18-19 aprile e vedrà subito alcune partite molto interessanti, come l’esordio nel rinnovato sferisterio cuneese, alle ore 15 di sabato 18, dell’Acqua San Bernardo Subalcuneo opposta all’Araldica Castagnole, mentre l’Alta Langa di Enrico Parussa comincerà la stagione contro la Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio capitanata da Davide Barroero.

Molto interesse per la quadretta di Gottasecca, nome ben conosciuto in quanto casa natale del campionissimo Felice Bertola. A capitanarla il finalista 2025 Paolo Vacchetto che non avrà esordio facile a Cortemilia, dove il pubblico vedrà quest’anno all’opera Marco Battaglino.

Federico Raviola, quest’anno accasato a Ceva, sarà impegnato a Monticello d’Alba contro la IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese di Stefano Faccenda, mentre le altre gare del primo turno saranno Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalese e Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese, con l’esordio al Mermet di Alessio Ferro, supportato da una spalla d’eccezione come Bruno Campagno.

[Gli arbitri con il presidente Costa]

Nella serata di presentazione sono intervenuti il padrone di casa, presidente della Cantine Terre del Barolo Paolo Boffa, il presidente della Federazione Italiana Pallapugno (FIPAP) Enrico Costa, Maurizio Giacosa per Banca d’Alba, Renato Sevega di Siscom, Ezio Raviola della Compagnia di San Paolo, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, insieme al neo vicepresidente vicario del Coni Piemonte Lavinia Saracco e al sindaco di Alba Alberto Gatto.

[Il presidente Costa con Fabio Gallina]

Per il mondo dello sviluppo locale è intervenuto Massimo Gula, presidente del Gal Langhe e Roero Leader, mentre per la Lega delle società di pallapugno era presente il presidente Massimo Aicardi. Per gli arbitri rappresentanze di Massimo Chiesa e Attilio Degioanni.

Nel corso dell’incontro sono stati portati i saluti di Alberto Cirio e Paolo Bongioanni, presidente e assessore allo Sport della Regione Piemonte, di Mauro Gola e Mario Canova della Fondazione Crc e di Tino Cornaglia, presidente di Banca d’Alba.

Emanuele Sottimano, Luca Giaccone e Guido Mignone hanno illustrato il progetto CàBalun, il museo della pallapugno e degli sport sferistici che sta nascendo a Niella Belbo. Spazio anche al progetto scuola della Fipap, seguito con dedizione da Stefano Dho ed Egidio Rivoira, punto di riferimento nella diffusione della pallapugno tra le nuove generazioni.

[La femminile 'Amici del Castello']

Ecco i prossimi appuntamenti e le squadre di serie A che saranno impegnate nella stagione 2026.

Sabato 28 marzo, alle ore 14.30, presso lo sferisterio di Imperia si disputerà la Supercoppa fra la Nocciole Marchisio Cortemilia e la Terre del Barolo Albese.

Calendario 1ª giornata

Sabato 18 aprile ore 15

Serie A Banca d’Alba: IM-Elosasio Galvanotecnica Monticellese-Acqua San Bernardo Vetrerie Giacosa Faccia Carni Ceva

Serie A Banca d’Alba: Olivieri Opere Edili Duseu-Roero Isolamenti Canalese

Serie A Banca d’Alba: Nocciole Marchisio Cortemilia-Gottasecca

Serie A Banca d’Alba: Acqua San Bernardo Subalcuneo-Araldica Castagnole

Domenica 19 aprile ore 15

Serie A Banca d’Alba: Terre del Barolo Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese

Serie A Banca d’Alba: Alta Langa-Acqua San Bernardo Bcc Caraglio Morra Legnami San Biagio

Squadre iscritte al campionato serie A 2026

TERRE DEL BAROLO ALBESE: Alessio Ferro, Bruno Campagno, Francesco Pola, Roberto Drago, Constantin Diego Banu. Dt: Gianluca Busca e Domenico Raimondo.

ALTA LANGA: Enrico Parussa, Giulio Cane, Lorenzo Bolla, Michele Vincenti, Cristian Bertola, Simone Negri. Dt: Stefano Dogliotti.

ARALDICA CASTAGNOLE: Giovanni Voglino, Davide Amoretti, Andrea Bianco, Diego Bertorello, Emmanuele Giordano. Dt: Pierpaolo Voglino.

ROERO ISOLAMENTI CANALESE: Alessandro Vacchetto, Mattia Aimo, Matteo Gili, Alessandro Bo, Enrico Monchiero. Dt: Gianpiero Porro e Giovanni Voletti.

ACQUA SAN BERNARDO VETRERIE GIACOSA FACCIA CARNI CEVA: Federico Raviola, Oscar Giribaldi, Alessandro Veglio, Luca Lingua, Pietro Cappellino, Luca Calcagno. Dt: Lorenzo Terreno.

NOCCIOLE MARCHISIO CORTEMILIA: Marco Battaglino, Federico Gatto, Francesco Rivetti, Marco Parussa, Fabio Marchisio, Tommaso Balbiano, Emilio Marino. Dt: Gianni Rigo.

OLIVIERI OPERE EDILI DUSEU: Matteo Molli, Lorenzo Stalla, Davide Malafronte, Miky Capato, Alessandro Cardone. Dt: Riccardo Aicardi.

GOTTASECCA: Paolo Vacchetto, Nicholas Bacino, Federico Troia, Giulio Bidello, Luca Francone. Dt: Flavio Dotta.

IM-ELOSASIO GALVANOTECNICA MONTICELLESE: Stefano Faccenda, Andrea Pettavino, Edoardo Gili, Filippo Raimondo, Stefano Negro. Dt: Diego Fazzone.

BCC PIANFEI PRO PASCHESE: Gilberto Torino, Alessandro Benso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt: Marco Vero e Simone Lingua.

ACQUA SAN BERNARDO BCC CARAGLIO MORRA LEGNAMI SAN BIAGIO: Davide Barroero, Luca Sanino, Fabrizio Cavagnero, Pietro Nada, Leonardo Curetti, Andrea Aimo. Dt: Roberto Taricco.

ACQUA SAN BERNARDO SUBALCUNEO: Massimo Vacchetto, Davide Devalle, Enrico Rinaldi, Gabriele Bianco, Emanuele Cavallo. Dt: Giuliano Bellanti e Mattia Dho.