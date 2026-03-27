BASKET / Il palazzetto dello sport di Ceva scelto dalla Federazione Italiana Pallacanestro per il progetto "Academy Italia"

Il Comune di Ceva accoglie con grande soddisfazione la scelta del palasport di piazza Galliano quale sede di una tappa del progetto nazionale “Academy Italia”, promosso dal Comitato Regionale Piemonte della Federazione Italiana Pallacanestro (Fip).

Sabato 11 aprile, dalle ore 15 alle ore 17, il palazzetto cittadino ospiterà una sessione di allenamento dedicata agli atleti dell’annata 2012, nell’ambito di un’importante attività di selezione e formazione giovanile federale. L’iniziativa si svolgerà alla presenza del coach Alessandro Guidi, sotto la supervisione del responsabile tecnico territoriale Pietro Cardile.

“La scelta di Ceva come sede dell’appuntamento rappresenta un significativo riconoscimento per la qualità delle strutture sportive cittadine e per l’impegno del territorio nella promozione dello sport, in particolare tra i più giovani – evidenziano il sindaco di Ceva, Fabio Mottinelli, e il consigliere delegato Manuel Alciati -. Accogliamo con entusiasmo atleti, tecnici e famiglie, certi che iniziative come questa rappresentino un’importante occasione di crescita sportiva e personale per i nostri ragazzi e un momento di visibilità per tutta la comunità”.