MOUNTAIN BIKE / A Cossano Belbo tutto pronto per la “Gran Fondo Pedalanghe Mtb”

Domenica 12 aprile si terrà la Gran Fondo Pedalanghe Mtb, prima tappa del Circuito “Gran Piemonte Mtb Series-Specialized”, la gara di mountain bike che unisce sport, natura e enogastronomia.

La manifestazione, organizzata dalla Asd Dynamic Center Valle Belbo con il patrocinio dei Comuni di Cossano Belbo, Rocchetta Belbo e Castino, partirà dal cuore di Cossano Belbo per immergersi subito in un itinerario di rara bellezza.

PEDALANDO TRA UNESCO E SINGLE TRACK

Il percorso è studiato per regalare emozioni forti ai bikers in gara. Dopo il via da Cossano Belbo, gli atleti si inoltreranno nei rinomati single track del Bike Park Alta Langa di Rocchetta Belbo. Qui, tra tornanti e discese tecniche immerse nel verde, i partecipanti potranno mettere alla prova la loro abilità sulla bici, in uno dei contesti naturalistici più apprezzati dagli amanti della mtb in provincia di Cuneo.

La corsa proseguirà poi verso il territorio di Castino, dove il paesaggio si fa più selvaggio e raccolto. I concorrenti, dopo una salita più abbordabile degli anni precedenti, percorreranno gli splendidi sterrati che si addentrano nei boschi, un continuum di saliscendi, che offre scorci improvvisi sui filari di vite e su borgate arroccate. Dopo il passaggio nel paese di Castino, i bikers affronteranno l’ultima discesa dei “tre santi”, un single track tecnico e veloce che li porterà lungo percorso off road lungo fiume Belbo per arrivare al traguardo di Cossano Belbo.

UNA FESTA PER TUTTA LA COMUNITÀ E UNA VETRINA PER IL TERRITORIO

"Questa gara non è solo una competizione sportiva, ma una vetrina per il nostro territorio" – commentano i sindaci di Cossano Belbo, Castino e Rocchetta Belbo. "Vedere atleti arrivare da tutta Italia e dall’estero per pedalare sui nostri crinali è la conferma che le Langhe sono una palestra a cielo aperto. Valorizzare i percorsi che collegano Cossano, Rocchetta Castino e Mango significa credere in un turismo sostenibile e di qualità, all'altezza del riconoscimento UNESCO che ci contraddistingue."

DETTAGLI E ISCRIZIONI

La gara prevede due diversi percorsi per soddisfare tutte le esigenze:

Percorso della GRAN FONDO PEDALANGHE, con sviluppo di circa 40 km 1400 D+, 1° gara del Circuito “Gran Piemonte Mtb Series- Specialized” dedicato agli atleti che prediligono distanze più lunghe e ai bikers che partecipano alla classifica del circuito.

Percorso XC MEDIO FONDO con sviluppo di circa 21 km 900 D+ aperto a tutti gli appassionati di Mtb che desiderano confrontarsi su un percorso più breve molto veloce e spettacolare per il lunghissimo e tecnico single track di sant’elena.

Il ritrovo per le ultime iscrizioni e ritiro pacchi gara è previsto dalle ore 7:30 presso la Segreteria di piazza Calleri a Cossano Belbo, con partenza alle ore 10:00.

Gara riservata ai tesserati FCI (categorie agonistiche e amatoriali) ed Enti della Consulta.

PEDALARE SU GRAVEL

In concomitanza con la classicissima Gara di Mtb prenderà il via la prima edizione di “Langhe Gravel & E-Bike Experience”, evento pensato per gli amanti del fuoristrada, del Gravel, delle ruote grasse e della mobilità dolce.

Due percorsi, due anime.

L'experience si sviluppa su due affascinanti anelli sterrati, studiati per essere accessibili a gravel, mountain bike ed e-bike:

Alta langa experience di 45 Km 1400 D+ dedicato ai più allenati, si addentra nel cuore dei boschi dell’Alta Langa. Un tracciato suggestivo e silenzioso, che regala panorami mozzafiato e la sensazione di essere immersi in una natura incontaminata, lontani dalla frenesia, dove il rumore delle gomme sulla ghiaia si fonde con i profumi del sottobosco.

Moscato experience di 25 km 900 D+ : Un anello più dolce e accessibile, perfetto per famiglie, principianti o per chi vuole concedersi una pedalata di piacere. Si snoda tra i suggestivi paesaggi collinari dove nasce il Moscato, tra vigneti curati, cantine storiche e borghi caratteristici.

IL PRANZO FINALE

Al termine con le premiazioni finali, non mancherà la tipica festa del terzo tempo: Pranzo completo per tutti i partecipanti con prodotti tipici locali, perché nelle Langhe del Moscato, lo sport è anche gusto.

INFORMAZIONI UTILI

Iscrizioni alla Gran Fondo su >> Endu.net

Iscrizioni alla Gravel & E-bike experience >> sul sito

Sarà comunque possibile iscriversi sul posto al sabato pomeriggio o la domenica mattina.

Per informazioni e iscrizioni: www.dynamic-center.it - mail: info@dynamic-center.it . cell 320 1814142

Pagina Facebook: @pedalanghe ----- Instagram: @pedalanghe