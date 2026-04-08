PALLAPUGNO / Anche la Granda sul tetto del mondo: l’Italia conquista l’oro ai Mondiali Cijb di Mendoza

Anche la Granda si colora d’oro ai Mondiali Cijb di Mendoza. Il primo titolo iridato nel gioco internazionale parla cuneese, grazie al contributo determinante dei numerosi atleti della provincia di Cuneo protagonisti nella nazionale italiana.

L’Italia, con Paolo, Massimo e Alessandro Vacchetto, Enrico Parussa, Enrico Rinaldi, Francesco Pola, Marco e Giorgio Battaglino, apre la fase decisiva del torneo con una semifinale combattuta contro l’Olanda. Gli azzurri partono forte, portandosi sul 3-1, ma gli orange reagiscono e trovano il pareggio sul 3-3. Nel momento decisivo, però, l’Italia cambia marcia e chiude sul 6-3, conquistando la finale.

Nell’ultimo atto, gli azzurri si trovano di fronte i Paesi Baschi, che in semifinale avevano eliminato la Comunità Valenciana campione in carica. La finale è intensa e ricca di emozioni: primo gioco per i baschi, poi la reazione dell’Italia che, con cuore e determinazione, allunga fino al 4-1. Gli avversari non mollano e si rifanno sotto fino al 4-3, in un crescendo di tensione.

Il finale è da brividi: gioco dell’Italia, risposta dei Paesi Baschi, fino al definitivo 6-4 che consegna agli azzurri il titolo mondiale e riporta l’Italia sul tetto del mondo. Un successo che parla fortemente cuneese e che conferma, ancora una volta, la tradizione e la qualità della scuola della Granda nel panorama internazionale.