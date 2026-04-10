L'Azienda Cuneese dell'Acqua riceve il premio Industria Felix

Si è svolto mercoledì 8 aprile presso l’Unione Industriali di Torino il 69° evento di Industria Felix – L’Italia che compete, dedicato all’analisi delle performance del sistema produttivo del Nord Italia. Redditività in crescita, ma lavoro che corre a velocità diverse. È la fotografia che emerge.

L’analisi, realizzata con Cerved, riguarda le società di capitali con ricavi sopra i 2 milioni di euro e restituisce un quadro complessivamente solido, con margini elevati e utili diffusi, ma con dinamiche occupazionali più eterogenee.

Nel corso dell’evento sono state premiate 42 aziende del Nord Italia, selezionate attraverso un algoritmo che valuta performance, affidabilità finanziaria e capacità gestionale.

“Sono 42 imprese che hanno dei margini bellissimi, quindi un conto economico che gira a pieno regime, supportato da un telaio molto buono e da gomme altrettanto buone” - ha dichiarato Francesco Lenoci, docente dell’Università Cattolica di Milano e portavoce del Comitato scientifico di Industria Felix ESG.

Secondo l’inchiesta di Industria Felix, in Piemonte la redditività è alta nonostante un lieve calo dei ricavi, con quasi nove aziende su dieci in utile.

Veneto ed Emilia-Romagna trainano la crescita, con ricavi e occupazione in aumento. Più contrastato il quadro nelle altre regioni, tra fatturati in calo e occupazione in crescita, mentre il Trentino-Alto Adige mantiene un equilibrio positivo.

Un sistema imprenditoriale dunque solido, ma con segnali differenziati sul fronte del lavoro, che restano uno degli elementi chiave per leggere l’evoluzione dell’economia reale.

Tra le 42 società premiate l’Azienda Cuneese dell’Acqua spa, che ha ritirato il premio tramite il Direttore generale Andrea Ponta: “Queste occasioni sono importanti per evidenziare il lavoro che stiamo facendo nel migliorare la struttura economica e finanziaria della società e il servizio reso agli utenti. Abbiamo ancora tanto da lavorare, ma siamo sulla buona strada e a dirlo sono enti terzi che ci analizzano e misurano in modo oggettivo. E’ uno stimolo importante per perseverare in questo processo di cambiamento che abbiamo avviato”.