Vlley / Final Eight Boy League: Cuneo cede nella sfida d’esordio contro Trento

È andata in scena questa sera a Fano la prima giornata della Final Eight della Del Monte® Boy League, che ha visto i ragazzi della MA Acqua S. Bernardo Cuneo affrontare i pari età dell’ITAS Trentino.

Buon avvio per i giovani atleti biancoblù, che al termine di un primo set combattuto punto a punto riescono a portarsi avanti, chiudendo sul 25-23. Nel secondo parziale, invece, i cuneesi faticano a trovare ritmo e continuità, senza riuscire a imporre il proprio gioco, e cedono nettamente 12-25, con la gara che torna in equilibrio sull’1-1. Il terzo e decisivo set è nuovamente combattuto, ma sono ancora i ragazzi di Trento ad avere la meglio, imponendosi per 25-20 e conquistando la vittoria.

Nonostante la sconfitta, la squadra guidata dai coach Marino e Barbiero porta a casa un punto importante in ottica classifica, in vista della definizione finale del girone che decreterà l’accesso alle semifinali.

Al termine della partita d’esordio della Final Eight, coach Andrea Marino ha analizzato la prestazione della squadra: "Abbiamo iniziato questa Final Eight con una sconfitta per 2-1 contro Trento, che però ci dà fiducia per le partite successive di domani contro Ravenna e Milano, perché portiamo a casa un punto contro una squadra sicuramente ben attrezzata e dotata di grande capacità tecnica e notevoli doti fisiche. Sono orgoglioso e molto contento della partita che hanno disputato i ragazzi e dobbiamo essere consapevoli che possiamo giocarcela contro tutte le squadre presenti qui alla fase finale".

La squadra proseguirà la fase a gironi nella giornata di domani: alle ore 9:30 affronterà la Consar Ravenna, mentre alle 15:30 sfiderà l’Allianz Milano. Nell’altra partita del girone, disputata questa sera, Milano si è imposta con un netto 3-0, portandosi così al comando della classifica provvisoria.

1^PARTITA - GIRONE G

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - ITAS Trentino

1-2 (25-23/12-25/20-25)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo: Baudena, Buttafarro, Marchisio, Nicchi (Fenice Roma Pallavolo), Paz Y Mino Ruales, Ponticiello (Tagliolo Volley), Porello, Sina, Sobrero (Colombo Volley Genova), Sottile, Valente.

I All.: Andrea Marino

II All.: Mario Barbiero