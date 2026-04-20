URBAN TRAIL / Bernard Dematteis e Rachele Cremonini si laureano campioni regionali a Manta

La 1ª edizione della Due Castelli Urban Trail, disputatasi domenica 19 aprile a Manta e organizzata da Pod. Valle Varaita, era valida come campionato regionale assoluto e master di Urban Trail.

La vittoria è andata, in maniera piuttosto netta, a Bernard Dematteis (Pod. Valle Varaita), che si aggiudica così il titolo regionale assoluto e quello della categoria Master A. L’ex azzurro della corsa in montagna taglia il traguardo in 55:39, con due minuti di margine sul secondo classificato, Fabio Griglio (Atl. Saluzzo/57:38), terzo posto per Stefano Giordano (ASD Dragonero/57:59).

Al femminile, vittoria per Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita) in 1h04:20; alle sue spalle le compagne di club Enrica Dematteis (1h05:41), cui va il titolo regionale Master A, e Liviana Mandrile (1h06:18).

(Podio assoluto femminile _ Foto Fidal Piemonte)

UOMINI.

JUNIORES: Pietro Colombano (Pod. Valle Varaita)

PROMESSE: Tommaso Olivero (Atl. Saluzzo)

ASSOLUTO E MASTER A: Bernard Dematteis (Pod. Valle Varaita)

MASTER B: Massimo Bertone (Atl. Cavour)

MASTER C: Enzo Moretto (ASD Boves Run)

MASTER D: Cesare Chiabrera (Brancaleone Asti)

MASTER E: Giorgio Monasterolo (ASD Vigonechecorre)

DONNE.

JUNIORES: Alice Nazario (Pod. Buschese)

PROMESSE: Melissa Reynaudo (ASD Boves Run)

ASSOLUTO: Rachele Cremonini (Pod. Valle Varaita)

MASTER A: Enrica Dematteis (Pod. Valle Varaita)

MASTER B: Eufemia Magro (ASD Dragonero)

MASTER C: Josefina Del Rosario Lopez (ASD Dragonero)

MASTER E: Maria Maddalena Borretta (Vittorio Alfieri Asti)