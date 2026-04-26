CALCIO ECCELLENZA / Il Cuneo passa a Cherasco (1-3): Gyimah, Giraudo e Galfrè stendono i bianconeri

L’AC Cuneo 1905 vince 3-1 con la Cheraschese 1904 e tiene aperta la corsa al secondo posto.

Decidono la sfida, valida per la 29a e penultima giornata del campionato di Eccellenza, le reti ospiti di Gyimah (37’), Giraudo (71’) e Galfrè (91’). Il momentaneo pareggio bianconero porta la firma di Peyronel (52’).

La Cheraschese arrivava dalla convincete vittoria per 3-0 con l’Ovadese, mentre, nell’ultima partita, il Cuneo aveva pareggiato 2-2 al “Paschiero” con il Vanchiglia.

LA CRONACA

Fischio d’inizio alle ore 15:01 al campo comunale “Emilio Roella”. Padroni di casa in tradizionale divisa nera con inserti bianchi mentre gli ospiti in maglia rossa con pantaloncini bianchi.

L’inizio di match è equilibrato con le due formazioni che si contendono il pallino del gioco. Dopo sei giri d’orologio i bianconeri sfiorano il vantaggio con Bissacco che, da posizione centrale, stampa la sua punizione sul palo destro, dando l’illusione del gol. All’11’ Galfrè cerca di servire Caristo, il numero 9 non intercetta il pallone su cui però arriva Gyimah che, a botta sicura, conclude a rete ma l’intervento di un difensore avversario è provvidenziale, si rimane dunque sullo 0-0. Al 21’ Magnaldi recupera palla in zona pericolosa, si coordina e calcia: il tiro, complice un effetto strano, finisce di poco a lato della porta difesa da Pietroluongo. Alla mezzora arriva l’occasione più ghiotta per il Cuneo: Caristo batte bene il corner, una serie di rimpalli favoriscono Rizzo che nella confusione calcia bene ma manca il bersaglio di un soffio. Mister Danilo Bianco prova a optare per il cambio fascia tra Ghibudo e Gyimah. Passano pochi secondi da questa decisione e gli ospiti passano in vantaggio: al termine di una bella azione prolungata, la sfera arriva sulla destra a Derrick Gyimah che con un preciso diagonale supera Pietroluongo e segna così lo 0-1 (37’).

I padroni di casa tentano di rispondere subito dopo con Bissacco che di mancino ci prova dalla distanza. Al 42’ Caristo si divora la chance dello 0-2 con il portiere bianconero che ipnotizza l’attaccante cuneese. Il direttore di gara assegna un minuto di recupero. Sul finire del 46’ Galfrè viene bel lanciato in profondità ma Dieye lo spinge in area, per l’arbitro non è rigore e di conseguenza fischia la fine del primo tempo in mezzo alle proteste biancorosse.

La Cheraschese riparte meglio, costruendo qualche bella azione propositiva. Al 49’ però Bernardi si propone sulla destra e crossa bene in mezzo, sul secondo palo arriva Ghibaudo che di testa conclude a rete: il colpo sembra definitivo ma con un gran balzo Pietroluongo riesce ad arrivarci, tenendo così aperta la sfida. Al 52’ arriva il pareggio dei padroni di casa: Battaglino crossa dalla sinistra, Ongaro la tocca in area per Peyronel che con un preciso destro segna il gol dell’1-1. Il giovane Ghibaudo prova a trascinare i suoi con un paio di belle giocate. Al 69’ Cavalieri salva il Cuneo: il solito Bissacco batte bene il calcio d’angolo su cui, in torsione, arriva Ongaro che conclude a rete di testa ma l’estremo difensore biancorosso salva il risultato. Passano pochi secondi e Nacci pennella il corner, Benso fa la “torre” su cui Giraudo non si fa pregare e segna, di testa, la rete dell’1-2 (71’).

Al 73’ le “Aquile” hanno una grande doppia occasione: prima Galfrè spreca nell’uno contro uno con il portiere, e poi Ghibaudo arriva leggermente in ritardo sul cross sul secondo palo. La Cheraschese torna a farsi vedere in avanti all’80’ con Massimo Costamagna, conclusione parecchio alta. Il Cuneo si abbassa e prova a difendere il prezioso vantaggio. L’arbitro assegna quattro minuti di recupero. Al 91’ i biancorossi chiudono i conti: sulla ripartenza Nacci corre veloce sulla sinistra e serve prontamente Galfrè in mezzo che solo segna l’1-3. Il match ha ancora poco da dire e dunque, terminato l’extratime, il direttore di gara mette fine all’incontro: termina 1-3 in favore del Cuneo.

In classifica il Cuneo consolida il terzo posto con 59 punti, mentre la Cheraschese rimane a quota 39.

Nel prossimo turno, l’ultimo della stagione regolare, la Cheraschese farà visita alla capolista Alessandria (stadio “Moccagatta”), mentre, il Cuneo ospiterà al “Paschiero” l’Ovadese. Appuntamento, dunque, per domenica 3 maggio alle ore 15:00.



TABELLINO

CHERASCHESE – CUNEO 1-3

Cheraschese (4-3-3): Pietroluongo, Costamagna M., Oliveira, Battaglino (83’ Negro), Dieye, Vittone (85’ Polizzi), Audisio, Bissacco (83’ Fissore), Ongaro, Peyronel, Costamagna L. (75’ Urlovas). A disposizione: Tulliani, Olivero, Giachino, Testa, Selasi. Allenatore: Diego Melchionda

Cuneo (4-2-3-1): Cavalieri, Bernardi (67’ Benso), Giraudo, Scotto, Rizzo, Angeli (55’ Rastrelli), Magnaldi, Galfrè, Ghibaudo (85’ Orlando), Caristo (62’ Nacci), Gyimah (85’ Tall). A disposizione: Aime, Bianco, Delmastro, Giordano. Allenatore: Danilo Bianco

Gol: Gyimah 37’ (Cu), Peyronel 52’ (Ch), Giraudo 71’ (Cu), Galfrè 91’ (Cu)

Ammoniti: Angeli (Cu), Costamagna M. (Ch), Ghibaudo (Cu), Rastrelli (Cu)

Espulsi: nessuno

Angoli: Cheraschese 3 – Cuneo 8

Arbitro: Claudio Marongiu di Sassari, coadiuvato dagli assistenti Francesco Lefosse di Torino e Lorenzo Centamore di Torino