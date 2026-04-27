ATLETICA / Boom di partecipanti al 1° Meeting della Liberazione Città di Cuneo

Grande successo e riscontri più che positivi il 1° Meeting della Liberazione Città di Cuneo, organizzato dall’Atletica Roata Chiusani presso il Campo Sportivo Walter Merlo di Cuneo.

La manifestazione, inserita in calendario World Athletics, si è svolta nel pomeriggio di venerdì 25 aprile, contando oltre 500 preiscritti, supportati da una folta presenza di pubblico.

L’ottima regia dell’Atletica Roata Chiusani, presente in massa con i propri atleti a coprire tutte le distanze, ha scandito il susseguirsi delle prove riservate ad Assoluti/Master Cadetti/e, Ragazzi/e che si sono sfidati sui 150m, 200m, 300m, 500m, 1000m per finire con le 5 serie sui 3000m.

Grande soddisfazione per il Team del Presidente Luca Massimino, sia per la riuscita della manifestazione, sia per le ottime prove degli atleti roatesi.

Tra i tanti risultati ottenuti dai portacolori dell’Atletica Roata Chiusani, in evidenza:

- Annalisa Magliano 1a Giavellotto Cadettr 30,83m e Salto in Alto Cadette 1,67m

- Matteo Brignone 1° Giavellotto Cadetti 27,36m e 2° nel salto in alto Cadetti 1,68m

- Edoardo Sanfelici 1°Giavellotto Uomini con 60,88m

- Tommaso Morello 3° Disco Uomini 43,37m

- Lorenzo Gramazio 4° Giavellotto Uomini 47,38m

- Filippo Boi 3° Salto in alto Cadetti 1,66m, 4° 200m Cadetti

- Roberto Villa 5° 200m Ragazzi in 29.87

- Debora Armando 8a 500m donne in 1.22.98

- Nicolò Boscaro 10° nei 200m Ragazzi in 31’94

- Emma Margherita Peano 10a nei 1000m Ragazze in 3.37.60

Sono intervenuti alla manifestazione patrocinata dal Comune di Cuneo Patrizia Manassero - Sindaco, Luca serale - Vice sindaco e Luca Pellegrino – Assessore; il delegato Coni Claudia Martin- delegato Coni ed i consiglieri Fidal Piemonte Serena Putinati e Graziano Giordanengo.

Numerosi gli sponsor per le premiazioni:

- Kauss, Fratelli Serra Lekkerland,Karhu per i podi di ogni specialità

- Rabino Erredue gioielleria premio speciale 3000m Uomini e Donne

- Arcobaleno di Frutta premio speciale lanci assoluti

- Famiglia Borgoni premio speciale "1lancio per Luca" in memoria del figlio

- Ringraziamento speciale a Dott. Di Gregorio Omar e Croce Rossa

Un particolare ringraziamento a tutti i volontari che hanno contribuito all’ottima riuscita della manifestazione, al Dott. Omar Di Gregorio e alla Croce Rossa,a Matteo Enrici 3Ma Studio per le grafiche, agli sponsor che sostengono l’attività sportiva dell’Atletica Roata Chiusani.